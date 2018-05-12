Rusya’dan Güney Kıbrıs’a Bu Yıl Daha Az Turist Gitmesi Bekleniyor

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Euro karşısındaki Ruble paritesinin değişmesi ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin, Rus turist akışını Türkiye’ye yönlendirdiği ifade edildi.



Rum Otelciler Birliği (PASİKSE- Baf) Yönetim Kurulu Üyesi Marios Vasiliu’nun, herkesin beklentilerinin aksine, bu yaz Rus pazarından Güney Kıbrıs’a gelen mesajların endişe verici ve umulmadık olduğunu söylediğini ileten Fileleftheros, Rusya’dan gelen turist akışının Türkiye’ye yöneldiğini kaydetti.



Geçtiğimiz yıllara göre, şu ana kadar Baf ve Ay. Napa’daki rezervasyonlarda yüzde 25 oranında azalma olduğunu belirten gazete, Euro karşısındaki Ruble paritesinin değişmesi ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin, Türkiye’deki tatilleri, Güney Kıbrıs’takinden üç kat daha ucuz hale getirdiğini ifade etti.



Haberde, meydana gelecek olan boşluğun doldurulması için, başka pazarlara yönelmenin gerekli olduğu da belirtildi.



Bir Kıbrıslı Rum’un, Temmuz-Ağustos aylarında Güney Kıbrıs’ta tatil yapmak istemesi halinde “elini cebinin çok derinine atması gerekeceği” yorumunda da bulunan gazete, sezon başına göre bu dönemde fiyatların neredeyse ikiye katlanacağını ve 4 yıldızlı bir otelde iki kişilik odanın, bir haftalığına bin Euro ve daha fazlası civarına mal olacağını ekledi.



(İY/SEL)

