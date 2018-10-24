Rusya’dan, Güney İle Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşmasını Zayıflatan Uygulama

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Rusya’daki yetkili vergi makamlarının, ülke dışına çıkarılan paranın gerçekten maliki (yararlanan hak sahibi) olma statüsü ve bunu denetleme şekli konusunu daha da sıkı tutmaya başladığı, bunun da Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmasını zayıflattığı haber verildi.

Fileleftheros Rusya vergi makamları tarafından yayımlanan yeni genelge ile ülkeden çıkan paranın gerçek maliki olunması için yerine getirilmesi gereken bir dizi kriter açıklandığını, bunun da otomatikman Rum şirketleri üzerinden Rus parası aktarımı yapanlara ek yükümlülükler anlamına geldiğine dikkat çekti.

Habere göre Rus makamları, ülkeden çıkan paranın alıcılarının, malik olduklarını ispat edecek gerçek veya yeterli iş fonksiyonuna sahip olmamaları halinde, Güney Kıbrıs ile Rusya’nın halen yürürlükte bulunan çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmasının devreye sokulmamasını istiyor. Genelgede denetlemeden sorumlu Rus yetkililerden de bir şirketin halihazırda malik olup olmadığını ortaya çıkarmak için ek bilgi ve hassas iş verileri talep etmeleri isteniyor.

Gazete Rusya’nın bu yeni politikasının uygulanması ile Rus vergi makamlarının, gelirin maliki olarak görünen Rum şirketlerinin, çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmasından yararlanma taleplerine müsaade etmeme tehlikesinde bulunduğunu kaydetti.

Gazeteye göre Baker Tilly Klitou isimli şirkette vergi danışmanı olan Elena Hrisostomou, Rus vergi makamlarının Rum şirketleri, gelirin vergi cenneti olarak görülen devletteki şirketlere aktarımında kanal addederek dikkate almama riski bulunduğuna dikkat çekti. Hrisostomo “Böyle bir durumda Rusya’nın Kıbrıs şirketine yapılacak ödemeye uygulayacağı stopaj vergisi Rusya ile yapılan çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşması maddeleri tahtında olduğu gibi indirimli orandan değil yerel vergi oranından hesaplayacak” dedi.

Gazete son dönemde Rusya’da uygulamaya başlanan bu yeni politikanın, özde Güney Kıbrıs ile arasındaki çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmasını zayıflattığı için Rum tarafındaki hizmet sektörü yatırımcılarını tedirgin ettiğini haberine ekledi.

(ŞA/ŞEB)