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Rusya’dan Bu Kez De Ukrayna Kilisesi Meselesi Yüzünden Güney Kıbrıs’a Tehditler

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Rusya’nın, Güney Kıbrıs’a vizesiz giriş yapan Rus bir blogger’in Kıbrıs Rum mülkiyetindeki bir otelde konaklamak için Kuzey Kıbrıs’a gidişine izin vermemesi yüzünden Rum kesimine yönelttiği suçlamaların akabinde, şimdi de Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığı konusunda, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a yönelik yeni tehditlerinin gündemde de olduğu belirtildi.

Rusya’dan Bu Kez De Ukrayna Kilisesi Meselesi Yüzünden Güney Kıbrıs’a Tehditler

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Rusya’nın, Güney Kıbrıs’a vizesiz giriş yapan Rus bir blogger’in Kıbrıs Rum mülkiyetindeki bir otelde konaklamak için Kuzey Kıbrıs’a gidişine izin vermemesi yüzünden Rum kesimine yönelttiği suçlamaların akabinde, şimdi de Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığı konusunda, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a yönelik yeni tehditlerinin gündemde de olduğu belirtildi.

09 Kasım 2018 Cuma 12:17
Rusya’dan Bu Kez De Ukrayna Kilisesi Meselesi Yüzünden Güney Kıbrıs’a Tehditler

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Rusya’nın, Güney Kıbrıs’a vizesiz giriş yapan Rus bir blogger’in Kıbrıs Rum mülkiyetindeki bir otelde konaklamak için Kuzey Kıbrıs’a gidişine izin vermemesi yüzünden Rum kesimine yönelttiği suçlamaların akabinde, şimdi de Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığı konusunda, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a yönelik yeni tehditlerinin gündemde de olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Rusya’dan Kıbrıs’a Tehditler” başlığıyla ilk sayfadan yayımladığı haberinde, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin, geçtiğimiz gün “Kanal 6’ya” yaptığı açıklamada, “Kıbrıs” Kilisesinin Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına dair tezini desteklemesi durumunda, Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilerin etkileneceği konusunda bir tehditte bulunduğuna yer verdi.

Gazeteye göre, geçmişte Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile yaptığı görüşmelerde, Hrisostomos’un Ortodoksluğun birlik olmasından yana tavır takındığını ve Rum Kilisesi Sen Sinodu’nun da bu konuda Rus Patrikhanesinin tezini desteklediğini vurguladığını savunan Osadchiy, bu tezin değişmediğini umduğunu söyledi.

Gazete, Rum Kilisesi Sen Sinodu’nun, ortaya çıkan bölünmenin büyümemesi için, bu konuda tarafsız bir pozisyon alacağını ekledi.

Politis gazetesi ise manşetten yer verdiği haberde, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin, kendisini ilgilendirmeyen konulara yönelik müdahale geleneğini sürdürdüğünü ve Başpiskopos Hrisostomos’u zor durumda bıraktığını yazdı.

Osadchiy’nin “Kanal 6’ya” yaptığı açıklamalarda, Başpiskopos Hrisostomos’un, Ukrayna Kilisesi meselesinde, Fener ile Moskova arasındaki ihtilafta, Fener Rum Patrikhanesini değil Moskova’yı desteklediğini söylediğini ileten gazete, Başpiskopos Hrisostomos’tan bu konuda bir yorum almaya çabaladıklarını, ancak bunun mümkün olmadığını belirtti.

“Rusya Büyükelçisinin ‘Ekümenik Patrikten’ küçük düşürücü şekilde bahsederek kendisine yalnızca ‘Bartholomeos’ dediğini ve kendisine ünvanıyla hitap etmekten kaçındığını” yazan gazete, Osadchiy’nin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “Roma’nın Papa’sı gibi davrandığını” savunduğunu da aktardı.

Gazete Rus büyükelçinin “bu krizin arkasında Amerikan parmağı gördüğünü, öte yandan Patrik Bartholomeos’un kimseyi temsil etmediğini, ancak Rus Patriğin 140 milyon Ortodoks’u temsil etmekte olduğunu” savunduğunu da ekledi.

(İY/ÖK)                       

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