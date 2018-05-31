Rum kesimindeki büyük bankaların, son üç dört yıldır, yasadışı faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerin yasal hale getirilmesiyle ilgili olası durumlarla başa çıkmak için, kendi inisiyatifleriyle uygulamakta oldukları bazı önlemler aldıkları belirtildi.





Fileleftheros gazetesi, “Rusların Hesaplarına Makas” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum kesimindeki “Kıbrıs Bankasının”, Rus ve Ukraynalılardan oluşan 5 bin 359 müşterisinin hesaplarını sonlandırdığını veya dondurduğunu ve bunun sonucunda 3,6 milyar Euro’luk bir iş hacmini kaybettiğini yazdı.





Bankaların riski azaltmak amacıyla gelir ve kazançları kurban ettiklerini, aynı zamanda kara para aklanması tehlikesini azaltmak için binlerce hesabı kapattıklarını yazan gazete, başka bankaların da “Kıbrıs Bankasının” yaptığına benzer hareketlerde bulunduklarını ekledi.