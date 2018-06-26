Rusça Yayın Yapacak TV Kanalı İçin İzin Başvurusu Yapıldı

Güney Kıbrıs’ta Rusça yayın yapacak bir TV kanalı için izin başvurusunda bulunuldu.Fileleftheros’un haberine göre, bir Rum şirketi tarafından Radyo-TV Üst Kurulu’na yayın izni için başvurulan kanal, izin verilmesi halinde günde 24 saat Rusça dilinde, daha çok komedi tarzı yayınlar yapacak kablosuz kanal olacak.