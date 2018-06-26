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Rusça Yayın Yapacak TV Kanalı İçin İzin Başvurusu Yapıldı

Güney Kıbrıs’ta Rusça yayın yapacak bir TV kanalı için izin başvurusunda bulunuldu.Fileleftheros’un haberine göre, bir Rum şirketi tarafından Radyo-TV Üst Kurulu’na yayın izni için başvurulan kanal, izin verilmesi halinde günde 24 saat Rusça dilinde, daha çok komedi tarzı yayınlar yapacak kablosuz kanal olacak.

Rusça Yayın Yapacak TV Kanalı İçin İzin Başvurusu Yapıldı

Güney Kıbrıs’ta Rusça yayın yapacak bir TV kanalı için izin başvurusunda bulunuldu.Fileleftheros’un haberine göre, bir Rum şirketi tarafından Radyo-TV Üst Kurulu’na yayın izni için başvurulan kanal, izin verilmesi halinde günde 24 saat Rusça dilinde, daha çok komedi tarzı yayınlar yapacak kablosuz kanal olacak.

26 Haziran 2018 Salı 10:09
Rusça Yayın Yapacak TV Kanalı İçin İzin Başvurusu Yapıldı


Güney Kıbrıs’ta Rusça yayın yapacak bir TV kanalı için izin başvurusunda bulunuldu.

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Fileleftheros’un haberine göre, bir Rum şirketi tarafından Radyo-TV Üst Kurulu’na yayın izni için başvurulan kanal, izin verilmesi halinde günde 24 saat Rusça dilinde, daha çok komedi tarzı yayınlar yapacak kablosuz kanal olacak.
 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 13:44
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