Rusça Yayın Yapacak TV Kanalı İçin İzin Başvurusu Yapıldı

Güney Kıbrıs’ta Rusça yayın yapacak bir TV kanalı için izin başvurusunda bulunuldu.
26 Haziran 2018 Salı 10:09
Son Güncelleme: 26.06.2018 13:44
Güney Kıbrıs’ta Rusça yayın yapacak bir TV kanalı için izin başvurusunda bulunuldu.Fileleftheros’un haberine göre, bir Rum şirketi tarafından Radyo-TV Üst Kurulu’na yayın izni için başvurulan kanal, izin verilmesi halinde günde 24 saat Rusça dilinde, daha çok komedi tarzı yayınlar yapacak kablosuz kanal olacak.
Güney Kıbrıs’ta Rusça yayın yapacak bir TV kanalı için izin başvurusunda bulunuldu.