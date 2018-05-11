Rus Turistlerde Türkiye Ve Mısır Pazarı Nedeniyle Azalma Bekleniyor

Lefkoşa, 11 Mayıs 18 : Ay.Napa Belediye Başkanı ve aynı zamanda bölgeye ilişkin Turizm Kalkınma ve Tanıtma Şirketi Başkanı olan Yiannis Karusos, özellikle Rus pazarından olan turistlerin sayısında, yüzde 50’ye kadar bir azalmanın beklendiğini; bunun da Türkiye ve Mısır gibi komşu ülkelerin, daha düşük fiyata sundukları fırsatlardan kaynaklandığını savundu.



Lefkoşa, 11 Mayıs 18 : Ay.Napa Belediye Başkanı ve aynı zamanda bölgeye ilişkin Turizm Kalkınma ve Tanıtma Şirketi Başkanı olan Yiannis Karusos, özellikle Rus pazarından olan turistlerin sayısında, yüzde 50’ye kadar bir azalmanın beklendiğini; bunun da Türkiye ve Mısır gibi komşu ülkelerin, daha düşük fiyata sundukları fırsatlardan kaynaklandığını savundu.

Alithia gazetesine göre Ay.Napa Belediye Başkanı Yiannis Karusos, bu azalmanın, önemli indirimli fiyatlar ve rekabet edilebilir paketler sunan Türkiye ve Mısır’dan kaynaklandığını ifade etti.

Kursos, Türkiye ve Mısır ile rekabet etmelerinin mümkün olmadığını, beş yıldızlı otellerde, her şey dahil olmak üzere 25 dolara kalma olanağı sunabildiklerini belirtti.

Bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkilerini iyileştirmesi ve Suriye’de kötüleşen durumun, rezervasyonları etkilediğinden söz eden Karusos, Rusya para biriminin, Euro karşısında değer kaybetmesinin de rezervasyonların azalmasına neden olduğunu belirtti.

(FK/HA)

