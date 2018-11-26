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Rus Şirketin Banka Hesaplarının Dondurulması Rum Silahlanmasını Etkileyecek

Lefkoşa, 26 Kasım 18: Rus “Rosoboroexport” ihracat şirketinin banka hesaplarının ABD ve AB tarafından dondurulmasının Güney Kıbrıs’ın Rusya’dan satın aldığı Mi-35 tipi helikopter ve T-80 tipi tanklar da dahil birçok silah sisteminin yedek parçalarının edinilmesinde sorun yaratacağı bildirildi.

Rus Şirketin Banka Hesaplarının Dondurulması Rum Silahlanmasını Etkileyecek

Lefkoşa, 26 Kasım 18: Rus “Rosoboroexport” ihracat şirketinin banka hesaplarının ABD ve AB tarafından dondurulmasının Güney Kıbrıs’ın Rusya’dan satın aldığı Mi-35 tipi helikopter ve T-80 tipi tanklar da dahil birçok silah sisteminin yedek parçalarının edinilmesinde sorun yaratacağı bildirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
Rus Şirketin Banka Hesaplarının Dondurulması Rum Silahlanmasını Etkileyecek
Lefkoşa, 26 Kasım 18: Rus “Rosoboroexport” ihracat şirketinin banka hesaplarının ABD ve AB tarafından dondurulmasının Güney Kıbrıs’ın Rusya’dan satın aldığı Mi-35 tipi helikopter ve T-80 tipi tanklar da dahil birçok silah sisteminin yedek parçalarının edinilmesinde sorun yaratacağı bildirildi.
Politis gazetesi: “RMMO’da Yedek Parça Eksikliği Artıyor – RMMO’da Sorun Düşünülenden Daha Büyük – Rus Yedek Parçalarında Eksiklikler Başladı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, ABD’de ve AB’nin Rus ihracat şirketi “Rosoboroexport’un” banka hesaplarına bloke koymasının Rum silahlanmasını düşünüldüğünden daha fazla etkilediğini yazdı.
Gazete, başlıca sorunun söz konusu Rus şirket aracılığıyla Rusya’dan satın alınan Mi-35 tipi helikopterlerle yaşandığını, mevcut 11 helikopterin, gerekli bazı yedek parçaların alınamaması yüzünden uçamadıklarını belirtirken, bu helikopterlerden bazılarının 8 Kasım tarihinde “Andreas Papandreu” hava üssünde gerçekleştirilen kutlamalarda uçabilmesinin ise, yedek parçaların farklı yollardan getirilmesiyle gerçekleştiğini iddia etti.
Haberde, Rus şirketinin hesaplarına konulan bloke yüzünden zamanında Rusya’dan satın alınan silahların yedek parçalarının getirtilemediği ve Rum Savunma Bakanlığı’nın bu soruna çare aradığı belirtilirken sorunun Mi-35 helikopterleriyle sınırlı kalmayıp 1990’larda Rusya’dan satın alınan T-80 tankları, BMP-3 zırhlı araçları ve TOR-M1 füze sistemlerinde de görülmeye başlandığı vurgulandı.
Gazete, soruna çözüm bulabilmek adına Rum Savunma, Dışişleri ve Maliye bakanları ile Rum Merkez Bankası müdürünün 7 Aralık’ta toplantı gerçekleştireceklerini de belirtti.
(SB/HÖ)   

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