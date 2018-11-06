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Rus Dışişleri Rum Büyükelçiliği’ne Nota Verdi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’a giden Rus vatandaşlarının haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ın Moskova’daki büyükelçiliğine nota verdiği, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın da  Rum yönetimi aleyhine sert üslup kullandığı bir açıklama yaptığı bildirildi. 

Rus Dışişleri Rum Büyükelçiliği’ne Nota Verdi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’a giden Rus vatandaşlarının haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ın Moskova’daki büyükelçiliğine nota verdiği, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın da  Rum yönetimi aleyhine sert üslup kullandığı bir açıklama yaptığı bildirildi. 

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Rus Dışişleri Rum Büyükelçiliği’ne Nota Verdi
Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’a giden Rus vatandaşlarının haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ın Moskova’daki büyükelçiliğine nota verdiği, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın da  Rum yönetimi aleyhine sert üslup kullandığı bir açıklama yaptığı bildirildi. 
Alihtia haberi şu başlık ve spotlarla manşete çekti: “Rusya, Olmayan Meseleden Dolayı Kıbrıs’a Karşı..  Bir Rus Blogger’in, Kıbrıs Rum Mülkü Otelde Yasadışı Konaklamak İçin Larnaka Havaalanı’ndan İşgal Bölgelerine Gitmesine İzin Verilmedi Diye Moskova’daki Büyükelçiliğimize Nota ve Zahrova’nın ‘Kıbrıs’ta Rus Vatandaşlarının Haklarının İhlal Edildiğine’ Dair Açıklaması” 
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova’daki Rum Büyükelçiliği’ne nota vermesinin, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın da, son zamanlarda Rus vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a girişlerine izin verilmediği ve havaalanlarında gözaltına alındıklarına dair şikayetlerde artış olduğu yönündeki açıklamasının Rum tarafında şaşkınlık ve soru işareti yarattığı belirtildi.
Haberde, Zaharova’nın Rum yönetimi hakkında sert üslup kullandığı açıklamayı, Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçiliği’ne veya elçilik bünyesindeki konsolosluğa şikayet edilmeyen ancak Rus basınında yer alan bir haber üzerine yaptığına dikkat çekildi.
Gazeteye göre, Maria Zaharova son aylarda Rus vatandaşlarının kapılarda ibraz edilmesi istenen belge talepleriyle ilgili Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçiliği’ne yapılan şikâyetlerin arttığına dikkat çekti. Açıklamasında “Rusya, Rus vatandaşları aleyhine ayrımcılık yapılmasını caydırmak için tedbirler almıştır” diyen Zaharova, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs’a gelmek isteyen ziyaretçilerden talep edilenlerin neler olduğunu Rusya’daki konsolosluklarının resmî internet sayfalarında yayınlamasını istedi. 
Gazete, Rus Tass Ajansı’nı kaynak göstererek, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova’daki Rum Büyükelçi Leonidas Markidis’e 1 Kasım’da, Rus vatandaşlarının haklarının ihlaliyle ilgili nota verdiğini kaydetti.
Alithia, Rus basınına yansıyan Zaharova’nın açıklamasına ve Rum büyükelçiye nota verilmesine neden olan olayın araştırıldığını belirterek, şunları yazdı:
“İrina Shirobokova isimli Rus kadın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gerekli vizeyi almadan, Kıbrıs’ın taraf olmadığı bilinen Shengen vizesi ile Kıbrıs’a geldi. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının Rus vatandaşlarına gösterdiği esneklik nedeniyle girişine izin verildi. Ancak hemen ardından, Shirobokova’nın Kıbrıs Rum mülkü olduğu için yasadışı işletilen otelde rezervasyon yaptığı için doğrudan işgal bölgelerine gitmek niyetinde olduğu saptandı. Kendisine, bunun yasadışı olduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti toprağına giremeyeceği söylendi. Yani bu vakada,  benzer bütün vakalarda uygulanan, buradaki bütün yabancı konsoloslukların bildiği prosedür uygulandı. Yani Rus vatandaş aleyhine; Rus Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisini ve Bakanlık Sözcüsü’nün Kıbrıs ve Rusların Kıbrıs’ta gördüğü misafirperverlik aleyhine temelsiz izlenimler yaratan açıklamasını haklı gösterecek şekilde hiçbir menfi ayrım yapılmadı.”
Gazete, Rum Yönetimi’nin bu konuda ses tonunu düşük tutmaya çalıştığını ve Dışişleri Bakanlığı’ndan adını vermediği bir yetkilinin de “konunun büyük bir ciddiyetle araştırılmakta olduğunu” yazdı. Gazeteye göre, sözkonusu yetkili, “Gelişlerinden ayrılışlarına kadar Rus ziyaretçilere davranış ve misafirperverlik konusunda Kıbrıs’ın olumlu görüntüsünün değiştirilmesi haksızdır. Yalnız bu yıl içerisinde, Ekim ayına kadar gelen Rus turist sayısı 750 binin üzerindedir” dedi. 
Haravgi haberi “Moskova’nın Rus Vatandaşlar Konusundaki Tepkisi… Rusların Girişine İzin Verilmemesi ve Gözaltına Alınmaları Konusunda Resmî Bilgi İstiyorlar”  başlığıyla aktardı. 
(ŞA/FEZ)
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