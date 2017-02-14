Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Şubat 2017 Salı 08:39

Rus Büyükelçi Osadchıy: “moskova’nın Kıbrıs Sorunundaki Tezleri Değişmedi”

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Moskova’nın Kıbrıs sorunundaki tezlerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Rus Büyükelçi Osadchıy: 'moskova'nın Kıbrıs Sorunundaki Tezleri Değişmedi”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 14 Şubat 17 : Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Moskova’nın Kıbrıs sorunundaki tezlerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Alithia gazetesi, Osadchiy’in dün akşam Rum radyosu RİK’e açıklama yaparak, yabancı basında yer alan, Moskova’nın çözüm sürecini bloke etmeye çalıştığına dair iddiaları yanıtladığını yazdı.

Habere göre Osadchiy, yıl içerisinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini de söyledi.

Osadchiy, merkez sağ partilerin düzenlediği bir etkinliğe katılmasının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tepkisine neden olduğuna dair söylentileri de reddederek, Anastasiadis’in kendisine sadece “daha dikkatli olması” uyarısında bulunduğunu belirtti.

(GE/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc’den Gelen Tepkiler “şaşırttı”… “yoktan Kriz” İddiası Kktc’den Gelen Tepkiler “şaşırttı”… “yoktan...
Rum Meclisi’nin Kararı… Rum Meclisi’nin Kararı…
Ekologlar Bugün Güvenlik Ve Garantilerle İlgili İki Toplumlu Etkinlik Düzenliyor Ekologlar Bugün Güvenlik Ve Garantilerle İlgili...
Şilluris: “mücadelelerinin Hedefine Katılmamamız Eoka’cılara Hakarettir” Şilluris: “mücadelelerinin Hedefine Katılmamamız...
Kocias Mart Ayında Güney Kıbrıs’ta Kocias Mart Ayında Güney Kıbrıs’ta
Edek Ve Vatandaşar İttifakı’ndan Türkiye’nin Dört Özgürlük Taleplerine Tepkiler Edek Ve Vatandaşar İttifakı’ndan Türkiye’nin...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kktc’den Gelen Tepkiler “şaşırttı”…...
ELAM’ın, okullarda hakkında mesaj veya broşür okunabilecek ve sınıf içerisinde konuşulacak yıldönümleri...

Haberi Oku