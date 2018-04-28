Rus Turist Sayısının Azalmasının Nedeni Olarak Türkiye Gösterildi!

Güney Kıbrıs’ta, özellikle “Mağusa bölgesi”ne yönelik yeni turizm sezonunun iyi başladığı ancak Rus turist sayısında azalma gözlemlendiği belirtildi.

Politis gazetesine göre “Mağusa bölgesi” yerel turizm şirketi yetkilisi Lakis Avraamidis yaptığı açıklamada, Rus pazarından ilk belirtilerin bu yıl için olumsuz olduğunu söyledi.

Avraamidis, Rus turist sayısına yönelik küçük bir azalmanın gözlemlendiğini bunun nedeninin de Türk pazarının, Rus seyahat örgütlerine yönelik, daha ucuz olan açılımı olduğunu savundu.