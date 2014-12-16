Rus Turist Sayısında Yüzde 20 Düşüş Bekleniyor

Güney Kıbrıs’ı 2015 yazında ziyaret edecek Rus turistlerin sayısında yüzde 20 düşüş olmasının beklendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Seyahat Acenteleri Birliği (ACTA) eski Başkanı Viktoras Mandovanis, yurtdışı seyahati yapan Rus turistlerin sayısında yüzde 50-60’lık bir düşüş olduğunu söyledi.

Bu koşullar altında yaz aylarında olguların daha iyi olmayacağını belirterek, yurtdışı seyahati yapan Rus turistlerin sayısında çeşitli sebeplerden ötürü yüzde 30-40’lık bir düşüş olacağını ifade eden Mandovatis, Güney Kıbrıs’a giden Rus turistlerin sayısında, vize kolaylıkları nedeniyle diğer Avrupa ülkelerine göre daha az bir düşüş yaşanmasının hesaplandığını belirtti.

Mandovatis’e göre Rus turistlerin sayısında yüzde 20’lik bir düşüş olması bekleniyor.