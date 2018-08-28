“Rus Donanması Kıbrıs Yakınlarında”

Rus Donanmasına ait 28’den fazla geminin, geçtiğimiz pazar akşamından bu yana Kıbrıs’a çok yakın mesafede olduğu” ileri sürüldü.



Fileleftheros gazetesi, “Hellas Journal’dan edindiği bilgilere” göre, “Moskova’nın Türkiye’yle olan yakın stratejilerinden ötürü Atina ile Lefkoşa’yı düşündüren gelişmenin, Rusların bugünlerde büyük çaplı bir tatbikat gerçekleştirmeleri ve bu kadar büyük bir gücün bölgede toplanmasının oldukça sıra dışı olarak kabul edilmesi” şeklinde olduğunu aktardı.



Bölgede bulunan gemiler arasında “Amiral Grigoroviç” firkateyni ile “Amiral Essen” firkateyninin bulunduğunu kaydeden gazete, Rum Deniz Kuvvetleri’nin “gözü ve kulağının” da bölgede bulunduğunu, çünkü bir Yunan firkateyninin Kıbrıs yakınlarında olduğunu ekledi.



