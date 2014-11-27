Rus Devlet Duması Başkanı Güney Kıbrıs’a Gidemiyor

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Sergey Narışkin’in, Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi yönündeki davetini kabul etmesine karşın, isminin AB’nin kara listesinde olması nedeniyle bunu gerçekleştiremediği belirtildi.

Simerini gazetesi elde ettiği bilgilere dayanarak Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Sergey Narışkin’in isminin, Ukrayna krizine bağlı olarak Brüksel’in yaptırımları çerçevesinde AB’nin, haklarında kısıtlayıcı tedbirler aldığı kişiler listesinde yer aldığını yazdı.

Rum Meclis Başkan Yannakis Omiru’nun bu konuda paniğe kapıldığını ve durumu, Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplantısı çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ilettiğini yazan gazete, aynı toplantıda yer alan Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise ziyaretin gerçekleştirilmesini istemelerine karşın bunun mümkün olmayacağını dile getirdiğini belirtti.