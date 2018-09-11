Rus Büyükelçiliği Neofitu’yu “Topa Tuttu”

“RUSYA’NIN DOĞU AKDENİZ’E MÜDAHİL OLMASINI ÖNLEMEK İÇİN RUSYA İLE KIBRIS ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BOZMAK İSTEYEN ORTAKLARINIZ VAR”



DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun “Moskova, Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği yüzünden Kıbrıs sorunundaki tezlerinden uzaklaşıyor” sözü, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’ni rahatsız etti.



Politis “Averof Rusya’yı Rahatsız Etti” başlıklı haberinde, Neofitu’nun önceki gün bir Rum gazetesine verdiği özel röportajda Rusya hakkında söylediklerinden rahatsızlık duyan Rus Büyükelçiliğinin “Kıbrıs’ın, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde sorun yaratmaya çalışan ortakları (ülkeler) var” uyarısında bulunduğunu yazdı.



Habere göre, Rus Büyükelçiliği tarafından dün yapılan ve Rusya’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili ezeli tutumunda hiçbir değişiklik olmadığı belirtilen yazılı açıklamada “Ankara ile temaslarımız Kıbrıslıların çıkarınadır ve bu tavrın doğrudan Türk liderliğine iletilmesine olanak tanıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bazı ortakları, Rusya’nın Doğu Akdeniz’e müdahil olmasını önlemek için Rusya ile Kıbrıs arasındaki ilişkileri bozmak istiyor” denildi.



Haravgi haberi “Rus Büyükelçiliği Averof Neofitu’yu Topa Tuttu” başlığıyla aktardı.