Rus Büyükelçi, Müzakere Masasına Hemen Dönülmesini Destekliyor

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadcihy, Rusya’nın Kıbrıs’taki tarafların müzakere masasına en kısa sürede geri dönmelerini desteklediğini ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için mümkün olan en büyük yapıcı ve yaratıcı yaklaşımı sergilemelerini istediğini açıkladı.



Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadcihy’nin Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un New York’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarına desteğini ilettiğini söylediğini yazdı.



Osadcihy söyleşisinde, ülkesinin, diğer Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle birlikte, garantiler konusundaki müzakerelerde daha etkin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtirken, garantörlük sisteminin çağdışı olduğunu iddia etti.



BM’nin Kıbrıs’ta “herhangi bir değişiklik olmaksızın” kalmasını da desteklediklerini vurgulayan Osadcihy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin açıklamasını da değerlendirerek, gerginliği arttıracak eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.