Güney Kıbrıs:
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08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:51

Rus Büyükelçi İle Avrupa Komisyonu’ndan Crans-montana Değerlendirmesi

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ve Avrupa Komisyonu’nun, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Rus Büyükelçi İle Avrupa Komisyonu'ndan Crans-montana Değerlendirmesi
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 Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ve Avrupa Komisyonu’nun, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazetelere göre, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Crans-Montana’daki müzakerelerin sona ermesinin ardından Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı değerlendirmede, Crans-Montana’daki görüşmenin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecindeki bir aşama olduğunu ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in “sonucun, yolun sonu olmadığı” şeklindeki açıklamasına destek ifade eden Osadchiy, kendi açılarından, Kıbrıs’ın, başka ülkelerin garantileri ve askeri kuvvetleri olmaksızın birleşmiş bir devlet olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Osadchiy’in, bir fotoğraf sergisi açılışı çerçevesinde, KİPE’ye Kıbrıs Konferansı’yla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu yazdı.

Osadchiy, “Crans-Montana’da maalesef başarılı sonucun elde edilmediğini ancak çözüm için bir adımın daha olduğunu, bir tarafın diğer tarafı anlaması için bir adımın daha olduğunu ümit ettiklerini” ifade etti.

Osadchiy açıklamasında ayrıca, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine katkı koyması mümkün olan taraflarca, daha fazla katkı beklediklerini de söyledi.

AVRUPA KOMİSYONU GELECEK GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEYE HAZIR

Haravgi gazetesi ayrıca Avrupa Komisyonu Sözcü Vekili Alexander Winterstein’in Rum Haber Ajansı’na yaptığı Crans-Montana değerlendirmelerine yer verdi.

Haber göre Avrupa Komisyonu Sözcü Vekili Alexander Winterstein, Avrupa Birliği’nin, Crans-Montana’daki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin gelecekteki herhangi bir girişimi desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Winterstein, Crans-Montana’daki Kıbrıs’a ilişkin konferansın anlaşma sağlanmadan kapandığını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, birçok konuda anlaşmaya varmak adına iki taraf için geride kalan farklılıkların çok önemli olduğu sonucuna vardığını belirtti.

AB’nin, gerek siyasi gerekse teknik düzeyde süreci desteklediğini belirten Winterstein, gelecekte yaşayabilir bir çözüme ulaşılması için iki tarafı desteklemeye bağlı kalmaya devam edeceklerini de ifade etti.

Anlaşmanın sağlanamadığı noktaları yorumlamasının istenmesi üzerine Winterstein, BM Genel Sekreteri Guterres’in tam ifadesine atıfta bulundu ve konferansın, BM’nin girişimi olduğunu da anımsattı.

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