Güney Kıbrıs:
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13 Temmuz 2017 Perşembe 07:22

Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm Zor”

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Kıbrıs sorununa BM parametreleri dışında adil bir çözüm bulunmasının zor olduğunu söyledi.

Rus Büyükelçi: 'BM Parametreleri Dışında Çözüm Zor”
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Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Kıbrıs sorununa BM parametreleri dışında adil bir çözüm bulunmasının zor olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre, dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüşen  Osadchiy, “BM parametreleri dışında adil bir çözüm bulunması zor” dedi.

“Ne olacağını göreceğiz. Biz ısrar edeceğiz” diyen Osadchiy, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunmasına yönelik çabalar ve müzakerelerin BM parametreleri çerçevesinde sürmesi gerektiğini kaydetti.  Osadchiy, “Umarım her iki taraf bunu ister ve olur” dedi.

Kıbrıs Konferansı’nın sonuçlarına ilişkin hayal kırıklığını da dile getiren Osadchiy, iki tarafın tezlerinin açık olduğunu belirtti.

Kiprianu ise, görüşmenin hedefinin,  AKEL’in Crans Montana’daki görüşmelerle ilgili tezleri hakkında bilgi vermek olduğunu ifade etti.

Başarısızlığın esas sorumlusunun Türkiye olduğunu söylediğini anlatan Kiprianu, Osadchiy’den, konuyla ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında müzakerelerin BM parametreleri çerçevesinde kalması ve hazırlanacak raporun gerçek olayları yansıtması konusunda  Rusya’dan destek istediğini aktardı.

Rusya’ya desteklerinden ötürü teşekkür de eden Kiprianu, Yunanistan’dan sonra Rusya’nın çözüm için verdikleri mücadelede en istikrarlı destekçilerden olduğunu söyledi.

Kiprianu’nun Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz’la da bir araya geldiği belirtilen haberde, AKEL’in Güvenlik Konseyi’nden destek talebiyle daimi üyelerin tümüyle görüşeceği kaydedildi. 

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