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Rumların yüzde 79’u siyasi partilere güvenmiyor

Avrupa Parlamentosu seçimleri (26 Mayıs 2019) yaklaşırken Güney Kıbrıs için yapılan Eurobarometre (Parlemeter) araştırmasında 6 Rum’dan birinin Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden faydalandığına inandığı, yüzde 79’unun da Rum siyasi partilerine güvenmediği ortaya çıktı.Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Avrupa Parlamentosu (AP) hesabına Güney’de 8-26 Eylül 2018’de 503 katılımcıyla yapılan “Parlemeter” isimli yoklamada nabzı tutulan Rumların yüzde 55’i Güney’deki...

Rumların yüzde 79’u siyasi partilere güvenmiyor

Avrupa Parlamentosu seçimleri (26 Mayıs 2019) yaklaşırken Güney Kıbrıs için yapılan Eurobarometre (Parlemeter) araştırmasında 6 Rum’dan birinin Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden faydalandığına inandığı, yüzde 79’unun da Rum siyasi partilerine güvenmediği ortaya çıktı.Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Avrupa Parlamentosu (AP) hesabına Güney’de 8-26 Eylül 2018’de 503 katılımcıyla yapılan “Parlemeter” isimli yoklamada nabzı tutulan Rumların yüzde 55’i Güney’deki...

18 Ekim 2018 Perşembe 09:32
Rumların yüzde 79’u siyasi partilere güvenmiyor


Avrupa Parlamentosu seçimleri (26 Mayıs 2019) yaklaşırken Güney Kıbrıs için yapılan Eurobarometre (Parlemeter) araştırmasında 6 Rum’dan birinin Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden faydalandığına inandığı, yüzde 79’unun da Rum siyasi partilerine güvenmediği ortaya çıktı.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Avrupa Parlamentosu (AP) hesabına Güney’de 8-26 Eylül 2018’de 503 katılımcıyla yapılan “Parlemeter” isimli yoklamada nabzı tutulan Rumların yüzde 55’i Güney’deki demokrasinin işleyiş kalitesinden memnun değil, yüzde 52’si ülkenin AB üyeliğini “iyi bir şey” görüyor, yüzde 61’i de Güney Kıbrıs’ın bu üyelikten yararlandığını düşünüyor.
Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden yararlandığı görüşünü beyan eden Rumların bu gerekçeleri ise şöyle sıralandı:
“AB barışın korunması ve güvenliğin güçlenmesine katkı koyuyor (yüzde 44), halka yeni çalışma fırsatları getiriyor (yüzde 36) ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor (yüzde 30).
Haberde Parlemeter’in Rum siyasi partileriyle ilgili bölümünde ise katılımcıların yüzde 16’sı siyasi partilere güven belirtirken, yüzde 79’unun memnuniyetsizlik dile getirdiğine dikkat çekti.
 

Son Güncelleme: 18.10.2018 12:41
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