Rumların Yakıt Kontrolleri

RUM GÜMRÜK DAİRESİ GERİ ADIM ATTI… TAKSİCİYE 150 EURO CEZA…



Sınır kapılarındaki akaryakıt kontrollerinin şahsi kullanım değil de ticari amaçlı alımlar için olduğuna dair net hükümet açıklamalarına rağmen bazı Rum Gümrük Dairesi çalışanlarının, sınır kapılarından geçiş yapan Rumlara sorun çıkarmaya ve para cezasıyla tehdit etmeyi sürdürdüğü belirtildi.



Alithia gazetesi, “Gümrük Kendi Havasında- Kıbrıs Türk Tarafı da Tepki Gösteriyor” başlıklı haberinde, Rum Gümrük Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt aldığına karar verilen araçlarda kontroller yapma eyleminin, Kıbrıs Türk toplumunda da tepkilere neden olduğunu yazdı.



Rum Gümrük Dairesi’nin açıklamasında, vergisiz akaryakıta ceza kesileceğini, aynı zamanda araçlara da el konabileceği yönünde ifadeler bulunduğuna işaret eden gazete, Kıbrıslı Rum bir taksicinin dün Rum gümrük memurlarının kendisini “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında durdurdukları ve benzin göstergesini kontrol etmelerinin akabinde, kendisine ya 150 Euro para cezası kesileceği, ya da aracına el konacağının söylendiği konusunda, şikâyette bulunduğunu belirtti.



Gazete, bunun, Rum hükümetinin kontrollerin yalnızca akaryakıt ticareti yapıldığı durumlarla alakalı olacağını belirtmesinin akabinde gerçekleştiğini ekledi.



Politis gazetesi ise “Gümrük Dairesi Geri Adım Attı- Yalnızca Ticarete Karşı Kontroller” başlıklı haberinde, Rum Gümrük Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt alınmasıyla ilgili genelgenin kaldırıp kaldırılmadığını resmi olarak açıklığa kavuşturmamakta ısrar ettiğini yazdı.



Gümrük Dairesi’nin pratikte, yapılan siyasi müdahalenin ardından, şahsi araçlardaki kontrollere son verdiğini yazan gazete, Rum Maliye Bakanlığı’nın “iletişimsizlikten” söz ettiğini, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ise önümüzdeki Çarşamba günü tüm müdahil birimlerin katılacağı bir toplantı çağrısı yaptığını ifade etti.



Toplantının konusunun, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanması olacağını belirten gazete, iç sayfadan yer vermeye devam ettiği haberinde, hiç kimsenin söz konusu genelgenin kaldırılıp kaldırılmadığını resmi olarak söylemediğini yineledi.



Ancak pratikte Rum Gümrük Dairesi’nin geri adım attığını ve dünden itibaren sınır kapılarında özellikle de “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısındaki kontrollerin, taksi ve şirket araçları gibi, 2–3 iş aracıyla sınırlandırıldığı kaydedildi.



YEORGİADİS



Gazeteye göre Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ise dün RİK’e yaptığı açıklamada, Gümrük Dairesi ile Rum hükümeti arasında bir “iletişimsizlik” olmuş olabileceğini kabul etti.



Hedefin yasadışı akaryakıt ticaretinin kontrol edilmesi olduğunu ve bunun kontrol edileceğini de söyleyen Yeorgiadis, ancak Rum Yönetimi makamlarının şu veya bu şekilde, vatandaşların geçişlerini engellemek istemediklerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.



Rum Gümrük Dairesi müdürlüğünün, konuyu ilgili bakanlığın siyasi yönetimiyle istişare etmediğini de kabul eden Yeorgiadis, Gümrük Dairesi’nin Başsavcının uzman görüşüyle hareket ettiğini ekledi.



Fileleftheros ise “Cezayı Taksiciler Ödüyor” başlıklı haberinde, Rum Gümrük Dairesi’nin yeni önlemlerinin ilk kurbanının dün bir taksici olduğunu yazdı.



Taksiciye Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt aldığı gerekçesiyle 150 Euro para cezası kesildiğini ve taksicinin, bunu ödememesi halinde aracına el konulmasıyla tehdit edildiğini kaydeden gazete, bu durumun Lefkoşa Rum Taksiciler Birliği’nin tepkisine neden olduğunu kaydetti.



Gazete, Rum taksicilerin “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında protesto etkinliği yapma ve sınır kapısını kapamayı planladıklarını aktardı.



Rum taksicilerin, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ticaret yapanların kontrol edileceğine dair açıklamasına rağmen, gümrükçülerin kendilerini kontrol ettiklerinden yakındıklarını kaydeden gazete, gümrükçülerin ise, bir taksicinin deposunu Kuzey Kıbrıs’ta doldurması ve akabinde Güney Kıbrıs’a gitmesi halinde, bunun da ticari amaçlı olarak nitelenebileceği görüşünde olduğunu yazdı.



Rum gazeteleri konuyla ilgili haberlerinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konuya ilişkin açıklamalarına da yer verdi.



