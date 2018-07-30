Rumların ve yabancıların bankalardaki mevduat miktarları

Rum bankalarındaki mevduatlarda artış, kredilerde de azalma kaydedildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak, bu yılın Haziran ayında, Rum bankalarında 50,57 milyar Euro’luk mevduat bulunduğunu ve bu rakamın, geçen yıla kıyasla 1,67 milyar Euro daha fazla olduğunu yazdı.

Gazete, bu miktarın 39,84 milyar Euro’sunu Rumların, 3,14 milyar Euro’sunu Euro Bölgesi vatandaşlarının, 7,59 milyar Euro’sunu da üçüncü ülke vatandaşlarının mevduatlarının oluşturduğunu kaydetti.

Haberde, Rum bankalarındaki toplam kredi ise 46,71 milyar Euro olarak belirtilirken, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,05 milyar Euro daha az olduğu ifade edildi.

