Rumların KKTC’ye Akaryakıt İçin Binlerce Euro Ödediği İddia Edildi!

: Rumların, 2018 yılının ilk 5 ayı içerisinde, KKTC’deki akaryakıt istasyonlarından 3 milyon 624 bin 400 litre benzin ile 3 milyon 700 bin litre dizel yakıt aldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Tüketiciler Derneği’nin, Güney Kıbrıs’ın 2016-2017 yılı akaryakıt satış istatistiklerini göz önünde bulundurarak yaptığı araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonlarının bu durum nedeniyle yaklaşık 403 bin Euro’luk kaybı olduğunu öne sürdü.

Gazete, JCC şirketinin, Rumların 2016-2017 yılı kredi kartı harcamalarıyla ilgili kayıtlarında, KKTC’den akaryakıt alımı için 572 bin Euro harcandığının görüldüğünü yazdı.

