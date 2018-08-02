Rumların KKTC’den 5 milyon Euro’luk akaryakıt aldığı iddia edildi

BU MİKTAR RUM TARAFINDAKİ SATIŞLARIN YÜZDE 10’UNA DENK GELİYOR

Rum Tüketiciler Birliği’nin hesaplamalarına göre Rumların geçen ay (2018 Temmuz) KKTC’den 5,3 milyon Euro değerinde akaryakıt aldığı iddia edildi.



Alithia gazetesi, verilere göre, 2018 Temmuz ayında Rumların 6, 9 milyon litre akaryakıt aldığını ileri sürerek, bu miktarın, Rum tarafındaki satışların yüzde 10’una denk geldiğini yazdı.



2018 yılının ilk yarısında ise Rumların KKTC’den 7,7 milyon litre 95 oktanlık benzin ve 7,1 milyon litre mazot aldığını iddia eden gazete, buna göre (Rumların kullandığı) 95 oktan benzinin yüzde 3,74’ünün ve mazotun yüzde 4,2’sinin KKTC’den alındığını ileri sürdü.



