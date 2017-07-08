Güney Kıbrıs:
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08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51

Rumların KKTC’deki Mallarını Türkiye’ye Satmasından Korkuluyor

Rumların KKTC'deki Mallarını Türkiye'ye Satmasından Korkuluyor
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Rum Gelir ve Vergi Dairesi’ne münferit başvuruda bulunarak, bugün KKTC sınırları dahilinde kalan mallar için, veraset vergilerini ödeyenlerin sayısında ani bir artış gözlemlendiği, bu durum nedeniyle Rumların mallarını Türkiye’ye satmasından korkulduğu haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rumların kendi rızalarıyla yaptıkları bu başvurular, bu tür 88 başvuru yapılması ve yaklaşık 500 bin Euro’luk veraset vergisi toplanması Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi üyelerinin dikkatini çekti. Komite üyelerinin, bu durumu yorumlamasını istedikleri Rum Maliye Bakanlığı temsilcisi Antonis Petru; kiminin, malını evlatlarına taahhütsüz vermek kiminin de satmak maksadıyla ödüyor olabileceğini söyleyerek, halen KKTC’deki eski Rum malı satışlarının başladığını da kaydetti.

Gazete, haberinin “Kıbrıslı Rumlar Tarafından Türkiye’ye Mal Satışından Korkuluyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde, “müzakerelerin çökmesinin bazı mal sahiplerini KKTC’deki mallarını satmaya yöneltebileceğinden korkulduğuna vurgu yaptı.

Rum Tapu Dairesi verileri kaynak gösterilen haberde, “Türklerin işgal bölgelerinde mülk çoğunluğunu elde etmek için 272 bin dönüme daha ihtiyacı var” denildi.

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