Rumların KKTC’de Ve Türkiye’deki Kredi Kartı Harcamaları!

RUMLAR BU YILIN İLK ALTI AYINDA KKTC’DE 5,5 MİLYON EURO, TÜRKİYE’DE 1,9 MİLYON EURO HARCADI

GÜNEYDE TÜRK KREDİ KARTLARIYLA ALTI AYDA 10 MİLYON EUROLUK ALIŞVERİŞ YAPILDI

Kıbrıslı Rumların, bu yılın ilk altı ayında KKTC’de 5,5 milyon Euro, Türkiye’de de 1,9 milyon Euro harcadıkları bildirildi. Aynı sürede Türk kredi kartlarıyla Güney Kıbrıs’ta 10 milyon Euroluk alışveriş yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rumların sadece Haziran ayında ise, KKTC’de 1 milyon Euro, Türkiye’de de 398 bin 946 Euro harcadıklarını yazdı.

ALTI AYDA TÜRK KREDİ KARTLARIYLA GÜNEYDE 10 MİLYON EURO

Gazete, Güney Kıbrıs’ta “Türk kredi kartlarıyla” Ocak-Haziran ayları arasında yaklaşık 10 milyon Euro’luk alışveriş yapıldığını; yalnızca Haziran ayındaki rakamın ise 1,6 milyon Euro olduğunu kaydetti.