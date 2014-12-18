Rumların AB’ye Yönelik Düşünceleri

Rumlarda, AB’nin kendilerini dikkate almadığı düşüncesinin hakim olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Eurobarometer verilerine dayanarak, Rumların yüzde 79’nun seslerinin AB tarafından dikkate alınmadığını düşündüğünü; yüzde 17’sinin ise bu konuda olumlu görüş ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, Rumların yüzde 38’i AB hakkında olumsuz imaja, yüzde 24’ü ise olumlu imaja sahip.

Rum siyasi partilere duyulan güven konusunda ise Rumların yüzde 91’nin partilere güven duymadığını belirttiğini yazan gazete, bu rakamın, olumsuz Avrupa rekorunu da teşkil ettiğini belirtti.

Habere göre, Rumların yüzde 26’sı BM’ye güvendiğini, yüzde 67’si ise güvenmediğini dile getirirken; Kıbrıs Türk tarafında ise KKTC’de ikamet edenlerin yüzde 61’i BM’ye güvendiğini, yüzde 20’si ise güvenmediğini belirtti.

Gazete, AB’ye duyulan güven konusunda ise Rumların yüzde 68’i güven duymadığını, yüzde 25’i güvendiğini; Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 66’sının güven duyduğunu, yüzde 18’sinin ise farklı görüş ortaya koyduğunu yazdı.