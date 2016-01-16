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Rumlardan KKTC Ve Türkiye’de 1 Milyon Euro’luk Harcama

Rumların bir ayda KKTC ve Türkiye’de 1 milyon Euro’ya yakın harcama yaptıkları haber verildi.

Rumlardan KKTC Ve Türkiye’de 1 Milyon Euro’luk Harcama

Rumların bir ayda KKTC ve Türkiye’de 1 milyon Euro’ya yakın harcama yaptıkları haber verildi.

16 Ocak 2016 Cumartesi 12:46
Rumlardan KKTC Ve Türkiye’de 1 Milyon Euro’luk Harcama
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Rumlardan KKTC  Ve Türkiye’de 1 Milyon Euro’luk Harcama


 Rumların bir ayda KKTC ve Türkiye’de 1 milyon Euro’ya yakın harcama yaptıkları haber verildi.

Simerini gazetesi JCC şirketinin verilerine göre Rumların aralık ayında, KKTC ve Türkiye’de havayolu şirketleriyle yaptıkları seyahatler için kredi kartlarıyla 178 bin Euro harcamadıklarını yazdı.

Aynı tarihlerde Rumların KKTC ve Türkiye’deki otellerde kalmak için kredi kartlarıyla 300 bin Euro, eğlence için ise 179 bin Euro’luk ödeme yaptıklarını aktaran gazete, Rumların, toplamda aralık ayında KKTC ve Türkiye’de kredi kartlarıyla 1 milyon Euro’ya yakın harcama yaptıklarını aktardı.

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Rumlardan KKTC Ve Türkiye’de 1 Milyon Euro’luk Harcamakredi Kartlarıyla
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