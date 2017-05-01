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01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:00

Rumlar Vadili Ve Düzova’da Ayin Yaptı

Rumların dün, “Vatili” (Vadili) ve “Eksometohi” (Düzova) köylerinde ayin yaptıkları bildirildi.

Rumlar Vadili Ve Düzova'da Ayin Yaptı
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Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Rumların dün, “Vatili” (Vadili) ve “Eksometohi” (Düzova) köylerinde ayin yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Vadili’deki “Ayios Yeorgios Kilisesi”nde, 1974’ten bu yana üçüncü kez yapılan ayinin, Neapolis Piskoposu Porfirios tarafından yönetildiğini ve ayine, çok sayıda Rum’un katıldığını yazdı.

Haberde, Düzova’da bulunan ve aynı ismi taşıyan kilisedeki ayinin de Mesarya Bölgesi Piskoposu Grigorios tarafından yönetildiği belirtilirken, ayine, çok sayıda Düzova kökenli Rum’un katıldığı ifade edildi.

(GE/ÖK)

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