Rumlar Türkmenköy’de Ayin Yapacak

Haberde, bu Pazar Balıkesir köyünde düzenlenecek ayine de 400’den fazla Rum’un kayıt yaptırdığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ayinin saat 13.00’te başlayacağını ve sözde “Mesarya Piskoposu” Grigorios tarafından yönetileceğini yazdı.