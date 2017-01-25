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Güney Kıbrıs:
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25 Ocak 2017 Çarşamba 07:41

Rumlar Balıkesir’de Ayin Yapacak

Rumların, “Palekithro” (Balıkesir) köyündeki “İpapandi Tu Hristu Kilisesi”nde, 2 Şubat’ta ayin yapacağı bildirildi.

Rumlar Balıkesir'de Ayin Yapacak
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Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Rumların, “Palekithro” (Balıkesir) köyündeki “İpapandi Tu Hristu Kilisesi”nde, 2 Şubat’ta ayin yapacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, ayinden önce 29 Ocak’ta ise köye gezi düzenleneceğini yazdı.

(GE/GÜL)

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