Rumlar Balıkesir’de Ayin Yapacak

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Rumların, “Palekithro” (Balıkesir) köyündeki “İpapandi Tu Hristu Kilisesi”nde, 2 Şubat’ta ayin yapacağı bildirildi.
Haravgi gazetesi, ayinden önce 29 Ocak’ta ise köye gezi düzenleneceğini yazdı.
(GE/GÜL)
Rumların, “Palekithro” (Balıkesir) köyündeki “İpapandi Tu Hristu Kilisesi”nde, 2 Şubat’ta ayin yapacağı bildirildi.
Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Rumların, “Palekithro” (Balıkesir) köyündeki “İpapandi Tu Hristu Kilisesi”nde, 2 Şubat’ta ayin yapacağı bildirildi.
Haravgi gazetesi, ayinden önce 29 Ocak’ta ise köye gezi düzenleneceğini yazdı.
(GE/GÜL)