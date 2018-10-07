Rumlar Ucuz Alışveriş İçin KKTC’ye Geçiyor

Binlerce Rum’un, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında, döviz kurlarından ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden kaynaklanan fiyat farkı nedeniyle, alışverişleri için KKTC’yi tercih etmeye başladıkları bildirildi.

Politis gazetesi; “Kuzeyde Ucuz Alışverişe Gidiyorlar… Binlerce Rum Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin İşgal Bölgelerine Geçiyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı ve iç sayfalarda geniş şekilde devam ettirdiği haberinde, kuzeyde alışveriş yapan Rumlarla yaptığı röportajları aktardı.

Gazete, Rumların; başta akaryakıt almak için kuzeye geçerken, artık süpermarket, eczane, diş doktoru ve kuaför ihtiyaçları için de kuzeye geçmeye başladıklarını; çoğu ürünü burada yarı fiyatına aldıklarını, diş doktoru ve kuaför gibi ihtiyaçlar için de güneye kıyasla çok daha az ücret ödediklerini yazdı.

Muhabirin sorularını yanıtlayan Rumlar, başta kuzeye geçmeyi hiç düşünmediklerini; ancak ilk geçişlerinden itibaren kendileri için “yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını” ve fanatik düşüncelerinin değiştiğini, ayrıca Kıbrıslı Türk mağaza sahiplerinin ve diğer çalışanların çok kibar ve yardımsever olduklarını dile getirdiler.

Habere göre bazı Rumlar da, bu tarafa geçmeye başladıktan sonra Kıbrıs sorunu hakkındaki düşüncelerinin yüzde 80 oranında değiştiğini ve Türklerin adını bile duymak istemezken, şimdi daha iyi hissettiklerini dile getirdiler.

Muhabire konuşan Rumlardan biri ise, Kıbrıslı Türkler her ne kadar yardımsever, misafirperver ve iyi insanlar olsa da, henüz Rumlarla bir arada yaşamaya hazır olmadığını iddia etti.

