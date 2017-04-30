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Güney Kıbrıs:
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30 Nisan 2017 Pazar 09:40

Rumlar Metrekare Olarak Büyük Ama İpotekli Evlerde Oturuyor

Rumlar Metrekare Olarak Büyük Ama İpotekli Evlerde Oturuyor
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Kıbrıslı Rumların, apartman dairelerinde yaşamını sürdüren Avrupa nüfusunun çoğunluğuna göre, metrekare olarak büyük evlerde yaşamayı tercih ettikleri ifade edildi.

Ancak bu evlerin konut kredisiyle satın alınmış ve bankalarda ipotekli olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ekonomi ekinden yayımladığı haberinde, büyük şehirlerde alan sorunu olan Avrupalıların aksine, Rumların yaklaşık yarısının bağımsız evlerde yaşamlarını sürdürdüklerini kaydetti.

2015 yılında Rumların yalnızca yüzde 26’sının apartman dairelerinde yaşadığını yazan gazete, Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Güney Kıbrıs’ta ortalama bir evin alanının 141,4 metrekare olduğunu ve bu oranın AB ülkeleri içerisinde birinci sırada olduğunu ifade etti.

Avrupa nüfusunun ortalama 95,9 metrekare alanı olan evlerde yaşamını sürdürdüğüne dikkati çeken gazete, Güney Kıbrıs’ın bu konudaki birinciliğini Lüksemburg’un izlemekte olduğunu ekledi.

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