Rumlar KKTC'nin Turizm Reklam Kampanyasından Şikayetçi



Rumların, KKTC’nin İngiltere’de turizm alanındaki reklam kampanyasından rahatsız olduğu ve şikayetlerde bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” ve “Lobby for Cyprus” örgütlerinin, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’deki Yüksek Komiseri’yle işbirliği içerisinde çeşitli birimlere reklam kampanyasıyla ilgili “protesto-bilgilendirme” mektupları göndermeye başladığını yazdı.

İngiltere’de yaşayan Rumların da bireysel olarak şikayetlerde bulunduklarını kaydeden gazete, şimdiye kadar Londra Belediyesi’nin tüm yetkili birimleri ile Başkanı Boris Johnson ve havaalanları sahiplerine mektuplar gönderildiğini belirtti.

Milletvekillerinin de durumdan haberdar edildiğini aktaran gazete, önümüzdeki süre içerisinde Londra Belediyesi Meclis üyeleriyle görüşmeler yapılacağını belirtti.







