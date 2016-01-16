Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Rumlar KKTC'nin Turizm Reklam Kampanyasından Şikayetçi

Rumların, KKTC’nin İngiltere’de turizm alanındaki reklam kampanyasından rahatsız olduğu ve şikayetlerde bulunduğu haber verildi.

Rumlar KKTC'nin Turizm Reklam Kampanyasından Şikayetçi

Rumların, KKTC’nin İngiltere’de turizm alanındaki reklam kampanyasından rahatsız olduğu ve şikayetlerde bulunduğu haber verildi.

16 Ocak 2016 Cumartesi 12:30
Rumlar KKTC'nin Turizm Reklam Kampanyasından Şikayetçi
banner238

Rumlar KKTC'nin Turizm Reklam Kampanyasından Şikayetçi


 Rumların, KKTC’nin İngiltere’de turizm alanındaki reklam kampanyasından rahatsız olduğu ve şikayetlerde bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” ve “Lobby for Cyprus” örgütlerinin, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’deki Yüksek Komiseri’yle işbirliği içerisinde çeşitli birimlere reklam kampanyasıyla ilgili “protesto-bilgilendirme” mektupları göndermeye başladığını yazdı.

İngiltere’de yaşayan Rumların da bireysel olarak şikayetlerde bulunduklarını kaydeden gazete, şimdiye kadar Londra Belediyesi’nin tüm yetkili birimleri ile Başkanı Boris Johnson ve havaalanları sahiplerine mektuplar gönderildiğini belirtti.

Milletvekillerinin de durumdan haberdar edildiğini aktaran gazete, önümüzdeki süre içerisinde Londra Belediyesi Meclis üyeleriyle görüşmeler yapılacağını belirtti.





Anahtar Kelimeler:
Rumlar KKTCnin Turizm Reklam Kampanyasından Şikayetçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim