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Rumlar Kızılbaş Kilisesi’nde Ayin Yaptı

Rumların, dün sabah, Lefkoşa’daki Kızılbaş Kilisesi’nde ayin yaptıkları bildirildi.

Rumlar Kızılbaş Kilisesi’nde Ayin Yaptı

Rumların, dün sabah, Lefkoşa’daki Kızılbaş Kilisesi’nde ayin yaptıkları bildirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 09:03
Rumlar Kızılbaş Kilisesi’nde Ayin Yaptı

Rumların, dün sabah, Lefkoşa’daki Kızılbaş Kilisesi’nde ayin yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Mesarya Bölge Piskoposu Grigorios tarafından yönetilen ayine çok sayıda Rum’un katılarak dua ettiğini yazdı.

Son Güncelleme: 23.09.2018 12:34
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