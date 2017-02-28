Rumlar, Anastasiadis’in İcraatlarından Memnun Değil

Rumların yaklaşık yarısının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçilmesinden bu yana geçen 4 yıllık sürede yapmış olduğu icraatlardan memnun olmadığı bildirildi.

Rumların yaklaşık yarısının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçilmesinden bu yana geçen 4 yıllık sürede yapmış olduğu icraatlardan memnun olmadığı bildirildi.

IMR şirketi ile “Lefkoşa Üniversitesi”nin, 21-22 Şubat tarihlerinde, Güney Kıbrıs genelindeki 18 yaş ve üstü 500 kişinin katılımıyla, telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirdiği ve bugünkü Simerini gazetesinde yer alan ankete göre, katılımcıların yüzde 53’ü, Anastasiadis’in icraatlarından memnun olmadığını, yüzde 47’si de memnun olduğunu beyan etti.

Ankete göre katılımcıların yüzde 56’sı, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarından memnun olmadığını belirtti. Katılımcıların yalnızca yüzde 32’si, müzakerelerde ilerleme olduğu yönünde görüş belirtirken, yüzde 50’si de Anastasiadis’in masaya Annan Planı’ndan daha kötü bir plan koyacağını düşünüyor.

Katılımcıların beşte üçü, Anastasiadis’in seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediğini beyan etti. Anastasiadis’in en büyük başarısının, Güney Kıbrıs’ın memorandumdan çıkışı olduğunu düşünen katılımcılar, en büyük başarısızlığının da mevduatların traşlanması olduğunu belirtti.

Ankete göre, iç hükümetle ilgili icraatlar konusunda ise katılımcıların yüzde 66’sı hiç memnun olmadığını ifade etti.

Katılımcılara göre, Rum siyasi mekanizmasında yer alan kişilerden en olumlu oyu, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, en olumsuz oyu da Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau aldı.

Ankete göre, en popüler siyasi kişilik ise, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis oldu.