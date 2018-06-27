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Rumlar AB Sonuç Bildirgesi’nden Memnun!

AB Genel İşler Konseyi sonuç bildirgesi, Türkiye’ye Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunma ve Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülükleriyle ilgili güçlü mesajlar vermesinden dolayı Rum Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Rumlar AB Sonuç Bildirgesi’nden Memnun!

AB Genel İşler Konseyi sonuç bildirgesi, Türkiye’ye Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunma ve Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülükleriyle ilgili güçlü mesajlar vermesinden dolayı Rum Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:15
Rumlar AB Sonuç Bildirgesi’nden Memnun!

HRİSTODULİDİS: “İLK KEZ UYARI NİTELİĞİNDE”
AB Genel İşler Konseyi sonuç bildirgesi, Türkiye’ye Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunma ve Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülükleriyle ilgili güçlü mesajlar vermesinden dolayı Rum Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, AB Sonuç Bildirgesi’nde, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinde yeni başlıkların açılmasının ileriye götürülmeyeceği ve Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi için yapılan çalışmaların ilerlemeyeceği vurgulandı.

Gazete, AB Sonuç Bildirgesi’nde, AB Genel İşler Konseyi’nin Türkiye’den komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olma, uluslararası anlaşmalar ve anlaşmazlıkları, gerekli durumlarda Uluslararası Mahkeme’ye başvurarak, barış içerisinde çözme konusunda taahhüt beklemeye devam ettiğinin kaydedildiğini yazdı.

AB Sonuç Bildirgesi’nde, AB Genel İşler Konseyi’nin daha önceki sonuç bildirgelerinin de teyit edildiğinin ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz ile Ege’deki tahriklerini sert şekilde kınadığının yer aldığını kaydeden gazete, Türkiye’nin, tüm AB üyeleri karşısında Ek Protokolü uygulamaya çağrıldığını belirtti.

Habere göre, AB Genel İşler Konseyi, Türkiye’nin tüm AB üyesi ülkeleri tanıması yükümlülüğü bulunduğunu tekrarlayarak, Türkiye’nin, komşuluk ilişkilerini zedeleyecek tehdit ve eylemlerden kaçınması, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile olan ilişkilerini düzeltmesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karasuları ile hava sahasındaki egemenlik haklarını tanıması” ve “UNCLOS da dahil, uluslararası hukuk ile Avrupa Hukuku çerçevesinde, doğal kaynaklarından faydalanma ve araştırma yapma hakkı bulunduğuna saygı göstermesi” gerektiğini vurguladı.

AB Genel İşler Konseyi ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilkeleri zemininde kapsamlı bir düzenleme yapılmasına katkıda bulunması konusunun da kritik bir konu olduğuna vurgu yaptı.

HRİSTODULİDİS: “AB SONUÇ BİLDİRGESİ İLK DEFA UYARI NİTELİĞİNDE”

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de, AB Sonuç Bildirgesi ile ilgili açıklama yaparak, sonuç bildirgesinin ilk kez Türkiye’ye uyarı niteliğinde olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, sonuç bildirgesinin Türkiye’ye Rum Yönetimi karşısındaki yükümlülüklerini bir kez daha anımsattığına işaret eden Hristodulidis, Türkiye AB’den uzaklaştıkça, Brüksel’in yeni başlıklar açılması konusunu ele almayacağını ve Gümrük Birliği’ni modernize etmeyeceğini kaydetti.
Hristodulidis, AB’nin Türkiye’ye, AB üyeliğinin kendine bağlı olduğu mesajını verdiğini belirtirken, AB Sonuç Bildirgesi’ne, Güney Kıbrıs’ın karasuları ve hava sahasındaki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğine dair ifadenin eklenmesinin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 12:22
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