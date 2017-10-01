Rumca Gazeteler Yarın Çıkmayacak

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Rumca gazeteler sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim’in tatil olması dolayısıyla yarın yayımlanmayacak.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Rumca gazeteler sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim’in tatil olması dolayısıyla yarın yayımlanmayacak.