Güney Kıbrıs:
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01 Ekim 2017 Pazar 11:10

Rumca Gazeteler Yarın Çıkmayacak

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Rumca gazeteler sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim’in tatil olması dolayısıyla yarın yayımlanmayacak.

Rumca Gazeteler Yarın Çıkmayacak
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Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Rumca gazeteler sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim’in tatil olması dolayısıyla yarın yayımlanmayacak.

Gazeteler yayınlarına Salı günü devam edecek.


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