Rumca Gazeteler Yarın Çıkmayacak

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Rumca gazeteler sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim’in tatil olması dolayısıyla yarın yayımlanmayacak.
Gazeteler yayınlarına Salı günü devam edecek.
Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Rumca gazeteler sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim’in tatil olması dolayısıyla yarın yayımlanmayacak.
Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Rumca gazeteler sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim’in tatil olması dolayısıyla yarın yayımlanmayacak.
Gazeteler yayınlarına Salı günü devam edecek.