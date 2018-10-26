Rum-yunan Tarım Bakanları Güney Kıbrıs’ta Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis ile Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Stavros Arahovitis’in, dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir araya gelerek, görüştükleri haber verildi.Politis haberinde, bakanların görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada, iki ülkenin tüm alanlarda çok iyi ilişkilere sahip olduklarını ve tarım modelleri olmak üzere birçok ortak şeye sahip olduklarını söylediklerini iletti.Gazeteye göre, iki ülke arasında çok...





Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis ile Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Stavros Arahovitis’in, dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir araya gelerek, görüştükleri haber verildi.



Politis haberinde, bakanların görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada, iki ülkenin tüm alanlarda çok iyi ilişkilere sahip olduklarını ve tarım modelleri olmak üzere birçok ortak şeye sahip olduklarını söylediklerini iletti.



Gazeteye göre, iki ülke arasında çok yakın bir işbirliği bulunduğunu dile getiren Kadis, Yunanistan ürünlerini Güney Kıbrıs’ta, Güney Kıbrıs ürünlerini de Yunanistan’da görmek istediklerini ifade ederek, Yunanistan’da “Kıbrıs patatesi” olarak isimlendirilen patatesler konusunda ise, iki hükümetin de bu hususta işbirliği yaptığını ve bakana verecekleri bilgiler bulunduğunu sözlerine ekledi.



(İY/ÖK)

