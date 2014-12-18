Rum-yunan Dışişleri Ve Enerji Bakanları Biraraya Geldi

MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN TÜRKİYE’NİN ARAŞTIRMA GEMİSİNİ GERİ ÇEKMESİ İSTENDİ

Lefkoşa, 18 Aralık 14 : Rum-Yunan Dışişleri ve Enerji Bakanlarının dün Atina’da bir araya gelerek dış politika, güvenlik politikası ve enerji konularını görüştüğü haber verildi.

Simerini gazetesi haberi “Helen Uyumu - Atina ve Lefkoşa Kıbrıs Sorunu ve Enerji Birlikte İlerliyorlar” başlıklarıyla verdi.

Gazeteye göre Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Rum-Yunan Dışişleri ve Enerji Bakanları arasındaki görüşmenin çifte stratejik niteliğinin olduğunu söyledi.

Venizelos görüşmenin bir ayağının dış politika ve güvenlik politikası, diğer ayağının ise enerji, doğal kaynaklardan yararlanma ve iki ülkede ve Doğu Akdeniz ortak alanında kalkınma, istihdam ve refah perspektifleriyle ilgili olduğunu belirtti.

“Tabiî ki Doğu Akdeniz bölgedeki tüm ülkelere aittir ve bu nedenle biz, -hem Yunanistan, hem de Kıbrıs- tutarlılıkla ikili ve çoklu işbirlikleri oluşumları ileri götürüyoruz” diyen Venizelos, bu oluşumların barış ve kalkınma niteliğinin olduğunu ve birçok kriz odaklarına çok yakın olan bölgede barış ve istikrarı hedeflediğini savundu.

Venizelos, dört bakanın, bu iki stratejinin kesiştiği ve birbirlerini tamamladığı konusunda hemfikir olduğunu, bu nedenle enerji diplomasisine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın enerji ve deniz politikası alanlarında daha çok işbirliği yapma yönündeki arzusuna ve barışçıl ve refah içersisinde bir Doğu Akdeniz yaratma hedefine vurgu yaptı.

Kasulidis, “Bu çabalar hiçbir ülke dışarıda bırakılmadan yapılıyor, yeter ki ülkeler diğer ülkelere düşmanlık güden politikalarla kendilerini dışarıda bırakmasın” iddiasında da bulundu.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis de Türkiye’yi dışarıda bıraktıklarına dair izlenimin yanlış olduğunu savunarak “Türkiye’nin bizzat kendisinin davranışlarıyla kendini muaf tuttuğunu” savundu.

Gazete görüşmede hakim olan bir diğer konunun da Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi - MEB” içerisindeki Türk faaliyetleri olduğunu belirtti.

Habere göre Kasulidis, Yunan Hükümeti’nin meselenin çözümü için etkin çabalar sarf ettiğini belirterek, “Bu aşamada ne kadar az konuşursak o kadar iyi, çünkü milli çıkarlar bunu gerektiriyor” dedi.

Bu yönde Yunanistan’a teşekkürlerini sunan Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının istek ve hedefinin, Türkiye’nin araştırma gemisini sözde “MEB”den geri çekmesi ve gelecekte böyle davranışları tekrarlamaması “şartıyla” diyaloğa geri dönmek olmaya devam ettiğini söyledi.

Kasulidis, enerji programlarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Güney Kıbrıs’ı es geçerek Atina’yı Kıbrıs sorunuyla ilgili sürece aktif olarak katma çabalarıyla ilgili bir soru karşısında ise Venizelos, Türk-Yunan Yüksek İşbirliği Konseyi’nin gerçekleştirilmesiyle ilgili kararın Rum Hükümeti ve Rum Siyasi Liderler Konseyi ile ortak alındığını belirtti.

Venizelos, gerilimin artırılmaması için Atina’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı içinde” müzakerelerin başlaması çerçevesinin oluşabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’ın kararıyla hareket ettiğinden söz etti. Venizelos, Ankara’da kendi söyledikleri ile Davutoğlu’nun Atina’da söyledikleri karşılaştırıldığında daha net bir görüntüye sahip olunacağını ve Güney Kıbrıs’ın tezlerinin nasıl kesin bir dille ifade edildiğinin görülebileceğini söyledi.

Kasulidis ise bu yöndeki şikayetlerin haklı olmadığını söyleyerek, kinayeli bir dille “Venizelos’tan duydukları yerine Davutoğlu’dan duyduklarına inanmayı tercih edenlerin endişelerinin haklı olduğunu” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros gazetesi haberi “Atina-Lefkoşa’nın Tezleri Temelinde Hareket Ediyoruz” başlıklarıyla verirken Alithia gazetesi; “Atina-Lefkoşa’dan Türk Kışkırtmalarına Tepkiden Geri Adım Yok” başlığını kullandı.

Fileleftheros gazetesi “Yunanistan Üzerinden Boru Hattı Masada” başlığıyla verdiği haberinde ise Yunanistan Enerji Bakanı Yoannis Maniatis’in (Doğu Akdeniz doğalgazını Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşıyacak) East-Med Boru Hattı projesinin ekonomik olarak sürdürebilirliğinin ve teknik fizibilitesinin en azından ön çalışma aşamasında tamamen kanıtlanmış olduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Rum-Yunan Dışişleri ve Enerji Bakanları toplantısının ardından konuşan Maniatis, yukarıda bahsettiği nedenden ötürü Lakkotripis’le birlikte projeyle ilgili bilgilendirmede bulundukları Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ile de görüştüklerini belirtti.

(HC/HÖ)