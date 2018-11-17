banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
209.508
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8402
EURO
6.0898
Askeri törenle uğurlandı
Askeri törenle uğurlandı
UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde bulundu
UBP ile DİSİ, görüş alışverişinde...
İş kazası: 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASI: 1 KİŞİ YARALI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Rum Yönetimi Piri’nin Raporunu Hoş Karşılamadı...

“TÜRKİYE İLE GÜMRÜK BİRLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ, GÜÇLENDİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN YERİNE GEÇMEMELİ”

Rum Yönetimi Piri’nin Raporunu Hoş Karşılamadı...

“TÜRKİYE İLE GÜMRÜK BİRLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ, GÜÇLENDİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN YERİNE GEÇMEMELİ”

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:54
Rum Yönetimi Piri’nin Raporunu Hoş Karşılamadı...
“TÜRKİYE İLE GÜMRÜK BİRLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ, GÜÇLENDİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN YERİNE GEÇMEMELİ”
Lefkoşa, 17 Kasım 18 (.):  Rum Yönetimi, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri’nin, Türkiye rapor taslağında “Ankara ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması” görüşüne yer vermesi ancak alternatif olarak Türkiye ile Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine tepki gösterdi. Rum basınına göre, Güney Kıbrıs, “Türkiye ile Gümrük Birliğinin yükseltilmesi, güçlendirilmesi veya genişletilmesi üyelik müzakerelerinin yerine geçmemeli” görüşünde.
Piri’nin önerisine katılmadığını açıklayan Rum Yönetimi, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi, güçlendirilmesi veya iyileştirilmesinin, AB üyelik prosedürü yerine geçmesinden endişeli.
Fileleftheros “Sözcü: Gümrük Birliği’nin Yükseltilmesi Üyelik Prosedürünün Yerine Geçmemeli… Lefkoşa’dan Brüksel’e Mesaj” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin kaygılarını, Sözcü Prodromos Prodromu aracılığıyla ortaya koyduğunu yazdı.
Habere göre gerek Piri’nin raporunda gerek genel Avrupa politikası alanında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi istikametine doğru bir yöneliş olduğuna dikkat çeken Prodromu, “Bu büyük bir kaygı yaratıyor. Hükümetimiz buna katılmıyor, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi, güçlendirilmesi veya genişletilmesi üyelik müzakerelerinin yerine geçmemesi gerekir” dedi.
Politis haberi “Piri’nin Raporu Lefkoşa’yı Kaygılandırdı…  Hükümet Türkiye’nin Üyelik Müzakerelerinin Kesilmesine ve Yükseltilmiş İlişki İleri Götürülmesine Karşı” başlık ve spotlarıyla aktardı.
Gazeteye göre Prodromu, Rum Yönetimi’nin  “bölge ülkeleriyle, ABD’yle ve AB ülkeleriyle geliştirdiği işbirliklerinin uluslararası hukuka saygı ve karşılıklı çıkar  aracılığıyla işbirliği gereğine damga vuracağına inandığını” söyledi, “bu açıdan bizim taraf, Türkiye’nin  kendi görüş veya çözümlerini  dayatmaya çalışmak yerine işbirliği yapmak isteyebileceğini düşünüyor” dedi.
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında Aralık ayında bir üçlü görüşme planlandığını da hatırlatan Prodromu, üçüncü ülkelerden, İsrail’le ve Mısır’la aralarındaki üçlü işbirliklerine katılma ilgisi bulunduğunu söyledi. 
(ŞA/HÖ) 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “sadece vermekle Kıbrıs sorunu çözülmüyor”
Anastasiadis: “sadece vermekle Kıbrıs sorunu çözülmüyor”
Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğrencilerin Strazburg Ziyareti Rum Tarafında Tartışma Konusu Oldu
Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğrencilerin Strazburg Ziyareti Rum Tarafında Tartışma Konusu Oldu
Rum-rus İlişkilerinde Yeni Gerilim….
Rum-rus İlişkilerinde Yeni Gerilim….
20 Günde İkinci Kürkçü Dükkanı Soyuldu
20 Günde İkinci Kürkçü Dükkanı Soyuldu
Kktc’deki Köylerine Geri Dönmek İsteyen Maronitlerin Sayısında Artış
Kktc’deki Köylerine Geri Dönmek İsteyen Maronitlerin Sayısında Artış
Ctp-anastasiadis Görüşmesi Rum Basınında
Ctp-anastasiadis Görüşmesi Rum Basınında
Rum Ulaştırma Bakanı İsrail’e Gitti
Rum Ulaştırma Bakanı İsrail’e Gitti
“vasilik” Dağıtılmamış Türk Malları İçin Kira Başvurusu Kabul Edecek
“vasilik” Dağıtılmamış Türk Malları İçin Kira Başvurusu Kabul Edecek
Exxon Mobil Sondaja Başladı
Exxon Mobil Sondaja Başladı
CTP Kıbrıs Çalışma Grubu Anastasiadis ile görüştü
CTP Kıbrıs Çalışma Grubu Anastasiadis ile görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim