Rum Yönetimi Piri’nin Raporunu Hoş Karşılamadı...

“TÜRKİYE İLE GÜMRÜK BİRLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ, GÜÇLENDİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN YERİNE GEÇMEMELİ”

Lefkoşa, 17 Kasım 18 (.): Rum Yönetimi, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri’nin, Türkiye rapor taslağında “Ankara ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması” görüşüne yer vermesi ancak alternatif olarak Türkiye ile Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine tepki gösterdi. Rum basınına göre, Güney Kıbrıs, “Türkiye ile Gümrük Birliğinin yükseltilmesi, güçlendirilmesi veya genişletilmesi üyelik müzakerelerinin yerine geçmemeli” görüşünde.

Piri’nin önerisine katılmadığını açıklayan Rum Yönetimi, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi, güçlendirilmesi veya iyileştirilmesinin, AB üyelik prosedürü yerine geçmesinden endişeli.

Fileleftheros “Sözcü: Gümrük Birliği’nin Yükseltilmesi Üyelik Prosedürünün Yerine Geçmemeli… Lefkoşa’dan Brüksel’e Mesaj” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin kaygılarını, Sözcü Prodromos Prodromu aracılığıyla ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre gerek Piri’nin raporunda gerek genel Avrupa politikası alanında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi istikametine doğru bir yöneliş olduğuna dikkat çeken Prodromu, “Bu büyük bir kaygı yaratıyor. Hükümetimiz buna katılmıyor, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi, güçlendirilmesi veya genişletilmesi üyelik müzakerelerinin yerine geçmemesi gerekir” dedi.

Politis haberi “Piri’nin Raporu Lefkoşa’yı Kaygılandırdı… Hükümet Türkiye’nin Üyelik Müzakerelerinin Kesilmesine ve Yükseltilmiş İlişki İleri Götürülmesine Karşı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre Prodromu, Rum Yönetimi’nin “bölge ülkeleriyle, ABD’yle ve AB ülkeleriyle geliştirdiği işbirliklerinin uluslararası hukuka saygı ve karşılıklı çıkar aracılığıyla işbirliği gereğine damga vuracağına inandığını” söyledi, “bu açıdan bizim taraf, Türkiye’nin kendi görüş veya çözümlerini dayatmaya çalışmak yerine işbirliği yapmak isteyebileceğini düşünüyor” dedi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında Aralık ayında bir üçlü görüşme planlandığını da hatırlatan Prodromu, üçüncü ülkelerden, İsrail’le ve Mısır’la aralarındaki üçlü işbirliklerine katılma ilgisi bulunduğunu söyledi.

(ŞA/HÖ)