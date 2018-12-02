banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
204.406
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6025
EURO
5.8967
Kumyalı köyü yasta
KUMYALI KÖYÜ YASTA
Kadına şiddette her gün yeni vaka
KADINA ŞİDDETTE HERGÜN YENİ VAKA
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGER
Girne’de huzur operasyonu
GİRNE'DE HUZUR OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Kumyalı köyü yasta
Kapat

Rum Yönetimi’nden Loizidu İçin Nota

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Titina Loizidu davasının kapanmasına ilişkin “Ankara’nın şantajlarına” boyun eğmemesini talep ettiği belirtildi. Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, gelecek hafta Strazburg’ta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı ışığında gönderdiği notada, Türkiye’nin tazminat vermeyi reddettiğinden söz ettiğini yazdı.Rum Yönetimi’ne göre, Türkiye’nin Loizidu davasını kapatması için Komite’ye...

Rum Yönetimi’nden Loizidu İçin Nota

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Titina Loizidu davasının kapanmasına ilişkin “Ankara’nın şantajlarına” boyun eğmemesini talep ettiği belirtildi. Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, gelecek hafta Strazburg’ta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı ışığında gönderdiği notada, Türkiye’nin tazminat vermeyi reddettiğinden söz ettiğini yazdı.Rum Yönetimi’ne göre, Türkiye’nin Loizidu davasını kapatması için Komite’ye...

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Rum Yönetimi’nden Loizidu İçin Nota

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Titina Loizidu davasının kapanmasına ilişkin “Ankara’nın şantajlarına” boyun eğmemesini talep ettiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, gelecek hafta Strazburg’ta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı ışığında gönderdiği notada, Türkiye’nin tazminat vermeyi reddettiğinden söz ettiğini yazdı.
Rum Yönetimi’ne göre, Türkiye’nin Loizidu davasını kapatması için Komite’ye baskı yapmak istediğinin açık olduğunu yazan gazete, söz konusu notaya atıfta bulunarak, Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bu şantaja boyun eğmemesi tavsiyesinde bulunduğunu ayrıca Loizidu davasının kapatılmasının, tazminatı ödememek ve Komite ile işbirliği yapmamak adına, mevcut koşullarda Türkiye’yi ödüllendirmek olacağına da dikkati çektiğini belirtti.
(FK/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markidis İle Söyleşi...
Markidis İle Söyleşi...
İrlanda Büyükelçisinin Demeci...
İrlanda Büyükelçisinin Demeci...
Lillikas’ın Demeci
Lillikas’ın Demeci
Exxonmobil Lng Terminalinde Israrcı...
Exxonmobil Lng Terminalinde Israrcı...
Nikos Tornaridis Başkanlığı’ndaki Rum Heyet Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısına Katıldı
Nikos Tornaridis Başkanlığı’ndaki Rum Heyet Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısına Katıldı
Lute’un Ada’ya gelişi…
Lute’un Ada’ya gelişi…
Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...
Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...
Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi
Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim