Rum Yönetimi İle İsrail Tatbikat Yapıyor



Lefkoşa, 29 Ekim 18 : Rum Savunma Bakanlığı, Rum Yönetimi ile İsrail arasında “Lefkoşa FIR hattı” içerisinde, bugün başlayıp Perşembe’ye kadar sürecek askeri tatbikatlar gerçekleştirilmekte olduğunu açıkladı.



Tatbikatın iki ülke arasındaki yıllık askeri işbirliği programı çerçevesinde yapılmakta olduğunu belirten Rum haber kaynakları, “tatbikatların Lefkoşa FIR hattı içerisinde ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara alanının büyük bir bölümünde yapılmakta olduğunu ve buna Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile İsrail Silahlı Kuvvetlerinin kara ve hava araçlarının katılmakta olduğunu” kaydetti.



(İY/HA)

