Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas Lavrov İle Görüştü





Lefkoşa, 30 Ekim 18 : Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, Rusya’da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldiği belirtildi.Haravgi gazetesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dün, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas onuruna yemek verdiğini yazdı.Habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs sorununun, BM kararları temelinde, iki kesimli, iki toplumlu federal çözümüne ilişkin ilkelere dayalı tezlerini yeniden teyit etti.Lavrov ve Hristofyas ayrıca yıllara dayalı kişisel ilişkilerine de vurgu yaptı.(FK/ŞEB)