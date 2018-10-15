Rum Yetkililerden Kıbrıs Sorunu Açıklamaları





Lefkoşa, 15 Ekim 18 : Rum siyasiler hafta sonu katıldıkları etkinliklerde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundular.Fileleftheros gazetesine göre Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, Türkiye’nin, yıllardır aynı uzlaşmaz tutumu göstererek, insan haklarının ihlaline, adanın kuzeyinin demografik yapısını değiştirmeye ve Türk ordusunun adada kalmasını talep etmeye devam ettiğini savundu.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile yaptığı görüşmede, gerekli ön hazırlığın olması koşunuyla yeniden diyaloga başlamakta ve Crans Montana’da kalınan yerden devam etmekte kararlı olduğunu dile getirdiğini söyleyen Palmas, Anastasiadis’in, BM kararları ve AB normları ilkeleri temelinde bir çözüm istediklerini vurguladığını da belirtti.Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Hambiauris ise, Rum Hükümeti’nin kararlı bir şekilde çalıştığını ve Kıbrıs sorununda Avrupa ilke ve değerlerine dayanan adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için müzakerelerin ve diyalogun yeniden başlamasını arzuladığını ifade etti.RUM MİLLETVEKİLLERİ CENEVRE’DEHaravgi gazetesi ise Rum Milletvekillerinin, Cenevre’de gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik’in (PAB) 139’uncu Genel Kurul toplantısı çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu yazdı.Toplantıya Averof Neofitu, Skevi Kukuma, Marinos Musiuttas ve Anna Theologu’nun katıldığını kaydeden gazete, Milletvekillerinin, Kıbrıs Rum tarafının, görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik iradeye sahip olduğu vurgusunda bulunduklarını aktardı.(HC/HÖ)