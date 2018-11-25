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Rum Yetkili Ve Siyasilerin Görüşleri

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Bazı Rum yetkili ve siyasiler, gazetelere söyleşi vererek, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere çeşitli görüşlerini aktardı.

Rum Yetkili Ve Siyasilerin Görüşleri

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Bazı Rum yetkili ve siyasiler, gazetelere söyleşi vererek, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere çeşitli görüşlerini aktardı.

25 Kasım 2018 Pazar 12:31
Rum Yetkili Ve Siyasilerin Görüşleri
Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Bazı Rum yetkili ve siyasiler, gazetelere söyleşi vererek, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere çeşitli görüşlerini aktardı.
Kathimerini gazetesine söyleşi veren, Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki kesimli, iki toplumlu federasyonu terk ettiğine ilişkin söylemleri değerlendirdi. BM Genel Sekreteri’nin son raporunda arzu edilen çözümün iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu teyit etmesine değinen Papadopulos, Anastasiadis’in de Akıncı ile gerçekleştirdiği son görüşmede arzu edilen çözümün federasyon olduğunu yeniden teyit etmesiyle, yalanlandığını belirtti. 
Papadopulos, Anastasiadis’in hiçbir zaman başka bir çözüm çerçevesi ortaya koymadığını söyledi. 
Güvenlikle ilgili NATO konusunun gündeme gelmesinin sorulması üzerine Papadopulos, bunun, basında çıkan haberler ve Anastasiadis’in, gazeteciler tarafından sorulan bir soruyu yanıtlamaya çağrılması üzerine ortaya çıktığını ifade etti.
Papadopulos, Anastasiadis’in güvenlik konusunda, Güney Kıbrıs’ın üyesi olduğu gerek BM, gerekse AB’nin, Kıbrıs halkının bütünü, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için güvenlik konusunda yeterli çerçeveyi sağladığını söyledi. 
Papadopulos bir başka soru üzerine Anastasiadis’in, gerek DİSİ liderliği, gerekse DİSİ dünyasının tam desteğine sahip olduğunu hissettiğini belirtti. 
SİZOPULOS 
Fileleftheros gazetesine söyleşi veren EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Kıbrıs sorunuyla alakalı ortaya çıkan yeni olguların nasıl ele alınacağına dair Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir kez daha bütünlüklü ve çok sayfalı öneri sunduklarını belirtti. 
Sizopulos, BM kararlarının değerlendirilmesi, öncelikle Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun görüşülmesi ve Türk askerinin çekilmesine ilişkin bilindik görüşlerini yineledi. 
GALANOS 
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ise Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Maraş’ın iadesinin çözümü daha da yakına getireceğini savundu.
Galanos, bir soru üzerine, ülkenin yeniden birleşmesi, yaşayabilir ve adil bir çözüme varılması için elinden geleni yapacağını söyledi. Her türlü çabayı sarf etmekten vazgeçmeyeceğini ve “Maraş Belediye Başkanı” olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’yı göreceğini kaydeden Galanos, BM Genel Sekreter’ini görme talebinin bulunduğunu kaydetti. 
(FK/FEZ)

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