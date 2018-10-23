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Rum Ulusal Konsey Toplantısı Tamamlandı... Anastasiadis Öneri Sunmadı

Lefkoşa, 23 Ekim 18: Rum Ulusal Konseyi’nin sabah 09.00’da başlayan toplantısında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, olası federasyon çözümünde yetkilerin merkezi hükümetten dağıtılmasına ilişkin herhangi bir belge sunmadığı bildirildi.

Rum Ulusal Konsey Toplantısı Tamamlandı... Anastasiadis Öneri Sunmadı

Lefkoşa, 23 Ekim 18: Rum Ulusal Konseyi’nin sabah 09.00’da başlayan toplantısında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, olası federasyon çözümünde yetkilerin merkezi hükümetten dağıtılmasına ilişkin herhangi bir belge sunmadığı bildirildi.

23 Ekim 2018 Salı 12:05
Rum Ulusal Konsey Toplantısı Tamamlandı... Anastasiadis Öneri Sunmadı
Lefkoşa, 23 Ekim 18: Rum Ulusal Konseyi’nin sabah 09.00’da başlayan toplantısında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, olası federasyon çözümünde yetkilerin merkezi hükümetten dağıtılmasına ilişkin herhangi bir belge sunmadığı bildirildi.
Rum radyosu, sabah saat 09.00 sularında başlayan Rum Ulusal Konsey toplantısının dört saat sürdüğünü belirterek, toplantı sonrasında Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve diğer siyasi partilerin yaptıkları açıklamalara kısaca yer verdi.
Habere göre Prodromu açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugünkü toplantıda, federasyon çözümü çerçevesinde merkezi hükümetten yetkilerin oluşturucu devletçiklere dağılımına ilişkin belirli bir öneri sunmadığını belirtti.
Anastasiadis’in üzerinde düşünce ve önerilerin dile getirilmesine imkan sağlamak amacıyla bir öneri sunduğunu vurgulayan Prodromu, ancak “hazır bütünlüklü bir öneri sunulmasının söz konusu olmadığını” ifade etti.
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’da Konsey toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in gevşek federasyon önerisiyle neyi kastettiğine netlik kazandırmadığını ve belli bir öneri sunmadığını belirtti.
Kiprianu, toplantıda Anastasiadis’e söz konusu önerisinde tam olarak neyi kastettiği sorusunu yöneltmesine karşın yanıt alamadığını ifade ederek, bu konuda tam bir karmaşanın hakim olduğunu dile getirdi.
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümünün kalıcılığı hakkında düşünmesinin olumlu olduğunu belirtirken, “önerilmekte olan çözüm şekli konusunda endişeli olduğunu” dile getirdi.
Papadopulos, “söz konusu önerinin, müzakerelerde Kıbrıs Rum tarafının anti tezi olacak kadar iyi hazırlanmış olmadığı” da vurguladı.
EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise, merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılması önerisinin, çözümün temelini iki toplumlu iki kesimli federasyondan uzaklaştırmadığını, ancak Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazın aşılmasını da sağlamayacağını iddia etti.
Sizopulos, Anastasiadis’e sundukları yazılı önerileri kamuoyuyla da paylaşacaklarını vurguladı.
Öte yandan Rum haber kaynakları, Ulusal Konsey üyelerine bazı belgelerin verildiğini ancak bunların bütünlüklü bir öneri içermediklerini iddia ettiler.
(SB/HÖ)          

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