Rum Ulusal Konsey Toplantısı…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmelerin ele alındığı dünkü Rum Ulusal Konseyi’nde, “tam çıkmazın eli kulağında olduğu” değerlendirmesinde bulunduğu ancak müzakereler için bütün olanakları kullanmak istediğini söylediği haber verildi.

RUM BASINI “MÜZAKERELERDE ÇIKMAZ SAPTAMASINDAN” SÖZ EDİYOR

ANASTASİADİS, MÜZAKERELER İÇİN BÜTÜN OLANAKLARI KULLANMAK İSTİYOR

VİKTORAS PAPADOPULOS: “MÜZAKERE MASASINI TERK ETMEYECEĞİZ, ANCAK ZORLUKLAR ORTADADIR”

Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmelerin ele alındığı dünkü Rum Ulusal Konseyi’nde, “tam çıkmazın eli kulağında olduğu” değerlendirmesinde bulunduğu ancak müzakereler için bütün olanakları kullanmak istediğini söylediği haber verildi.

Fileleftheros “Çıkmaz Kapı Eşiğinde… Başkan Müzakereler İçin Bütün İmkanları Tüketmek (kullanmak) İstediğini İletti” başlıklı haberinde, dünkü Ulusal Konsey toplantısından Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve müzakerelerdeki son gelişmeler üzerine bundan sonra izlenecek yolla ilgili ortak karara varılmayıp, bir sonraki konsey toplantısına bırakıldığını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, müzakereler konusunda bütün imkanları tüketmek (kullanmak) istediğini ancak Türk tarafının tezlerinde en küçük bir gerileme olmadığını söyledi.

Gazete, AKEL ve muhalefet partilerinin Anastasiadis’in, Rum başkanlık seçimleri öncesinde sert çizgi benimsediğinden söz ettiğine dikkat çekti.

AKEL’DEN KOCIAS’IN MEKTUBUNA TEPKİ

Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın BM Genel Sekreteri’ne, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide hakkında mektup göndermesinin ve dünkü görüşme sırasında mektubun Rum Yönetimi’nin rızasıyla gönderildiğinin ortaya çıkmasının AKEL’in büyük tepkisine neden olduğuna işaret edildi.

AKEL’in Anastasiadis’ten, mektubun Yunan Dışişleri’nin inisiyatifi mi olduğu, yoksa Rum yönetiminin rızasıyla mı gönderildiği konusunda izahat istediğini yazan gazete Anastasiadis’in, temel özgürlükler konusunun Yunanistan’ı ilgilendirdiğini belirterek Eide’nin bu konuda oynadığı rolü eleştirerek Atina’nın müdahil taraf olarak aldığı inisiyatifi haklı bulduğunu belirtti.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Konsey toplantısı sonrasında basına açıklama yapmadığını ancak twitter hesabından, “itidal, dikkat ve objektif analiz şart. Kıbrıs sorununun gidişatı sadece bize bağlı değil. Maalesef tek başımıza oynamıyoruz” mesajını paylaştığına işaret etti.

Haberde, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Konsey toplantısında konuşmaktan ilk kez kaçındığına ve toplantı sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’ndan çıkışında açıklama yapmadığına dikkat çekildi.

Gazeteye göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, partisinin endişesini toplantı çıkışında yaptığı açıklamada “bazı yaklaşımlar özlü şekilde değişmezse, çıkmaz olduğu görünen bir sürece sürüklenildiğinin açık olduğunu” söyleyerek dile getirdi.

Habere göre, AKEL için Kıbrıs sorununun önemli yönlerinin paket şeklinde görüşülmesinin öncelikli olduğuna işaret eden Kiprianu, bu görüşmenin, “Güvenlik”, “Toprak”, “Mülkiyet” ve “Yürütme” başlıklarıyla siyasi eşitlik ve etkin katılım konularında yakınlaşma sağlanabileceği saptanırsa, gayrı resmiden, resmi hale gelebileceğine işaret etti. Kiprianu, bir anlaşmaya varılabilmesi için, Kıbrıs sorununun ana ilkelerinde ısrar edilerek, çetin bir müzakere ve siyasi irade, öteki tarafın da karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Gazete EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda başka bir taktik gerektiğini belirterek, “Bu, bugünkü hükümet tarafından kabul edilemez.

Bu nedenle başka bir hükümet olmalı. Akıncı’nın iyi niyetine ve çözüm için yaratılacak iyi ortama yatırım yapanlar hayal kırıklığına uğradı” dediğini yazdı.

Habere göre, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “tavrından, vazgeçmelerinden ve sürekli yeni taleplerde bulunmasından” hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve Türkiye’deki referandum ve bölgedeki kriz bağlamında gelişmelerin incelenmesi için yeni bir Ulusal Konsey toplantısı istediğini söyledi.

Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis, Kıbrıs sorununun jeopolitik açıdan mercek altına alınması gerektiği görüşünü ortaya koyarak, bugünkü stratejinin dayandığı altyapı değiştiğinden, stratejinin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Perdikis Yunan Dışişleri Bakanı’nın tezinin güçlendirilmesi gerektiği görüşünü de ortaya koydu.

Gazete Vatandaşlar İttifakı Yorgos Lillikas’ın Rum Başkanlık Sarayı’ndan çıkışında, yeni Ulusal Konsey toplantısının 17 Mayıs’tan önce yapılacağını açıkladığını haberine ekledi.

VİKTORAS PAPADOPULOS

Alihtia “Ulusal Konsey: Çıkmaza Sürüklendiğimizi Kabul Ettiler” başlıklı haberinde dünkü Ulusal Konsey toplantısının ardından açıklama yapan Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos şu anda müzakerelerde bazı zorluklar yaşanmakta olduğunu söyledi, buna “Türkiye’nin, Cenevre sonrasında ortaya koyduğu taleplerin neden olduğunu” öne sürdü.

Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen Konsey toplantısında, “Kıbrıs sorununda çıkmazın az-çok teyit edildiğini” yazan gazeteye göre Papadopulos toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Anastasiadis’in dün Rum meclisinde temsil edilen partilere, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakere masasına dönmesinden sonra Kıbrıs sorununda gelişenler hakkında bilgi verdiğini, ayrıca Türkiye’deki referandum ve bu ülkenin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunulduğunu söyledi.

Habere göre siyasi partilerin eleştirilerine yorumu ve müzakerelerin çıkmaza mı sürüklendiği sorulan Papadopulos “geçmişte yakınlaşmalar ve ilerleme olduğu ancak şu anda, Türkiye’nin Cenevre’den sonra ortaya koyduğu talepler nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşıldığı” cevabını verdi.

Viktoras Papadopulos “Müzakere masasını da çabalarımızı da terk etmeyecek, aksine ilerleme olması için yoğunlaştıracağız. Ancak zorluklar ortadadır ve aşılması gerekir, yeter ki siyasi irade ve Kıbrıs sorununun çözümünden başka bir şey olmayan hedefte ısrar olsun” ifadesini kullandı.

Rum Ulusal Konseyi’nin yeni bir toplantısı olup olmayacağı sorulduğunda Konsey üyeleriyle Anastasiadis’in çok yakında toplanıp görüşmeye devam etmek konusunda anlaştıklarını söyleyen Papadoopulos, Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili soruya karşılık da “birçok şey oldu, gelişmelere göre birçok şey olacak. Bu nedenle sabır, meydan okumaların göğüslenmesi için birlik tavsiye ediyoruz. Zaman geçtikçe ve tahrikkarlık arttıkça Kıbrıs hükümetinin tepkilerini göreceksiniz” dedi.

“ANASTASİADİS SİNYALİ VERDİ”

Politis “Başkan Anastasiadis’ten Müzakerelerde Çıkmaz Görüntüsü Başkanlık Seçimler İçin Sinyal Verdi” başlığıyla manşete çektiği haberinde dünün “seçim kampanyalarının başlama günü olarak nitelendirilebileceğini, işaretini de bizzat Anastasiadis’in; müzakerelerde çıkmazı tarif ederek ve seçimler konusunda kesin karar almak için Kıbrıs sorunundaki olası gelişmeleri bekleyen bütün siyasi partileri harekete geçirerek verdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in dün Konsey üyelerine müzakerelerdeki durum ve Cumhurbaşkanı Akıncı’yla son iki görüşmesi hakkında bilgi verirken “Kıbrıs sorununun çıkmazın eşiğinde olduğu mesajını verdiğini” toplantıda, Anastasiadis’in, müzakerelerde çıkmazdan kaçılmasını beklemediğinin ve Rum başkanlık seçimlerine odaklanmaya karar verdiğinin aşikar olduğu yorumunu yaptı.

Anastasiadis’in toplantı sırasında, taviz vermesinin söz konusu olmadığında ısrar ettiği, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun da buna karşılık “bu hızda çok yakında kendisini eleştirenlerden tebrik alacağı” cevabını verdiğini yazan gazete şu ifadelere de yer verdi:

“Başkan, Türk araştırma gemisi Barbaros Kıbrıs MEB’inin güney parsellerinde, özellikle de araştırma ve sondaj planlanan deniz parsellerinde yüzmesi halinde müzakerelerden ayrılmasının ihtimal dışı olmadığını da ima etti. Başkan Anastasiadis’in, 2014’te (Derviş Eroğlu ile müzakereler) bu hareketi yaptığına göre şimdi de yapmaması için bir sebep olmadığını söylediği bildiriliyor.”

“ANASTASİADİS’İN DÖNÜŞÜ”

Haravgi “Kıbrıs Sorununda Anastasiadis’in Başgösteren Dönüşü… Merkez Kanat Strateji Değişikliği Taleplerini Yineledi” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dünkü Ulusal Konsey toplantısında Anastasiadis’in başkanlık seçimleri hedefiyle Kıbrıs sorununda dönüş yapmaya çalıştığı saptamasını ortaya koyduğunu yazdı.

Kiprianu, Anastasiadis’in, ikinci tur başkanlık seçimlerini düşünerek süreçten ayrılmak için bahane aramaya ve çözümsüzlüğün sorumluluğunu Akıncı’ya yüklemek için çalışmaya devam ettiği söyledi.

Gazete, Viktoras Papadopulos’un açıklamasını da, “Hükümet Müzakerelerde Zorluklar Olduğunu Kabul Ediyor” başlığıyla aktardı.

Simerini haberi “Her Şey Çıkmaza Yönleniyor… MEB’de tırmanan Krizin Yönetilmesi İçin Önleyici Politika Belirlenmesi Şart… Ulusal Konsey Toplantısı Sonrasında Hükümetin ve Siyasi Partilerin Ortak Tespiti Türkiye’nin ve Akıncı’nın Süregelen Tahrikkar Tavrının Çözüm Bulunmasına Olanak Bırakmadığı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

(ŞA/FEZ)