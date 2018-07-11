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Rum Turizm Örgütü Tarihe Karıştı

Lefkoşa, 11 Temmuz 18: Güney Kıbrıs’ta Turizm Müsteşarlığı oluşturulmasını ve Rum Turizm Örgütü’nün (KOT) lağvedilmesini öngören yasa Rum Meclisi’nde onandı.

Rum Turizm Örgütü Tarihe Karıştı

Lefkoşa, 11 Temmuz 18: Güney Kıbrıs’ta Turizm Müsteşarlığı oluşturulmasını ve Rum Turizm Örgütü’nün (KOT) lağvedilmesini öngören yasa Rum Meclisi’nde onandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:48
Rum Turizm Örgütü Tarihe Karıştı
Lefkoşa, 11 Temmuz 18: Güney Kıbrıs’ta Turizm Müsteşarlığı oluşturulmasını ve Rum Turizm Örgütü’nün (KOT) lağvedilmesini öngören yasa Rum Meclisi’nde onandı.
Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Turizm Örgütü’nün lağvedilmesi ve Turizm Müsteşarlığı’nın kurulmasını öngören yasanın dün Rum Meclisi oturumunda 32 kabul ve 17 ret oyuyla geçtiğini, böylece Rum turizminin yurt dışında aktif şekilde temsil eden KOT’un da tarihe karıştığını yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı’na bağlı olacak turizm müsteşarının doğrudan Rum Yönetimi Başkanı’na karşı sorumlu olacağını belirtirken, müsteşarlığın işleyişinin ise özel sektörün müdahilliğinin artışını içerdiğini aktardı.
Habere göre, turizm müsteşarlığı 2 Ocak 2019 tarihinde müsteşarın atanmasıyla resmen faaliyete geçecek.
(SB/FEZ)   
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