Rum Tarım Bakanlığı’ndan Hellim Konusunda İkinci Düşünceler



Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Rum Tarım Bakanlığı’nın, son yıllarda hellimin, “menşe ismi korumalı ürün” (P.O.P) şeklinde patent alması durumunda, sunulan talep miktarını karşılayabilmek adına, keçi-koyun sütünün artırılması üzerinde durmuş olabileceği ancak hellimin uluslararası piyasalara beklenmedik girişinin Bakanlığı, başka düşüncelere ittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi hellim patentinin alınmasına ilişkin dosyanın, Kıbrıs sorununun çözümü ile ilişkilendirmesinin ardından Avrupa Komisyonu’na takılıp kaldığını, bununla birlikte Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, yeni bir plan üzerinde çalıştığını ancak bunun için, hellim dosyasını hazırlayan üreticiler ve peynir üreticilerinin uzlaşmasına gereksinimi olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, yurt dışındaki hellim talebinin artması ve bu amaç için keçi-koyun sütünün daha da artırılması gerekliliğine ilişkin bir soru üzerine, keçi-koyun sütünde önemli bir artışın bulunduğunu ancak hellimin oluşturduğu potansiyelin görülmemiş olduğunu ifade etti.

Kadis ayrıca 2014 yılından 2017 yılına kadar keçi-koyun sütünün yüzde 30 artarak 26 milyon litreden 40 milyon litreye çıktığını belirtti.

Kadis, keçi-koyun sütünün artırılması çabasının devam ettiğini, Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nün (IGE) keçi-koyun sütünün artırılmasını hedefleyen bir çalışma yaptığına da dikkati çekti.



(FK/ŞEB)

