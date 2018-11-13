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Rum Sözcü: “siyasi Eşitlik Sayısal Eşitlik Anlamına Gelmez”

Lefkoşa, 13 Kasım 2018 (.): Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceği açıklamasına karşılık “siyasi eşitlik sayısal eşitlik anlamına gelmez” dedi.

Rum Sözcü: “siyasi Eşitlik Sayısal Eşitlik Anlamına Gelmez”

Lefkoşa, 13 Kasım 2018 (.): Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceği açıklamasına karşılık “siyasi eşitlik sayısal eşitlik anlamına gelmez” dedi.

13 Kasım 2018 Salı 12:33
Rum Sözcü: “siyasi Eşitlik Sayısal Eşitlik Anlamına Gelmez”

Lefkoşa, 13 Kasım 2018 (.): Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceği açıklamasına karşılık “siyasi eşitlik sayısal eşitlik anlamına gelmez” dedi.
Rum radyosuna göre Prodromu, “siyasi eşitlik sayısal eşitlik anlamına gelmez. Keza, çoğunluk devlet meselelerine tek başına karar vermeyecek fakat tarafların her birinin ağırlığı da dikkate alınmalı. Kıbrıslı Türkleri hariç tutmak istemiyoruz ama Kıbrıslı Türkler de işleyebilir olmayan bir devlet istememeli” dedi.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji konulu son açıklamalarını da değerlendiren Prodromu, Türkiye’nin, Rum Yönetiminin enerji projeleri hakkında sürekli uyarılarda bulunduğunu ancak kendilerinin bunları yorumlamaya veya cevap vermeye girişmeyeceklerini söyledi.
Prodromu, 100 binin üzerinde Kıbrıslı Türkün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu hamili olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türkler de dahil, vatandaşları adına hareket ediyor” iddiasında bulundu.
(ŞA/HA)
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