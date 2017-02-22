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22 Şubat 2017 Çarşamba 12:23

Rum Sözcü: “anastasiadis Üzgün”

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarınki görüşmenin yapılmayacak olmasından ötürü üzgün olduğunu belirtti.

Rum Sözcü: 'anastasiadis Üzgün”
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Lefkoşa, 22 Şubat 17 : Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarınki görüşmenin yapılmayacak olmasından ötürü üzgün olduğunu belirtti.

Rum kaynaklara göre Hristodulidis, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Hristodulidis, Spehar’ın Anastasiadis’e, Akıncı’nın yarınki görüşmede hazır bulunmayacağı bilgisini verdiğini ve bu nedenle yarın yapılması planlanan görüşmenin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.

Bunun tüm Kıbrıs halkı; Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için olumsuz bir gelişme olduğu değerlendirmesinde bulunan Hristodulidis, Anastasiadis’in söz konusu gelişmeyle ilgili olarak üzüntüsünü dile getirdiğini, aynı zamanda, BM ile Güvenlik Konseyi kararları ve 2014 ortak açıklaması temelinde bir sonuca varılması için anlaşmazlığın olduğu özlü konularda özlü diyalogun sürmesine hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

(HC/ŞEB)

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